© Feng shui : découvrez pourquoi il ne faut pas placer de plantes dans les escaliers de sa maison

Quand nous avons des plantes à la maison et que nous les aimons beaucoup, nous voulons les mettre dans tous les coins possibles. On peut choisir le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain et même les escaliers. Cependant, il vaut mieux ne pas en mettre dans ce dernier endroit. Selon le Feng Shui, il existe une puissante raison spirituelle qui nous impose de l’éviter.

Est-ce que vous la connaissez ? Si votre réponse est non, asseyez-vous et continuez à lire ces conseils du Feng Shui. En effet, vous découvrirez les inconvénients liés à la décoration de vos escaliers avec des plantes.

Pourquoi mettre des plantes dans la maison ?

Une fois que l’on tombe amoureux du monde du jardinage, il est très difficile de le quitter. Mieux, vous voulez que toute votre maison ait des plantes et des fleurs car elles embellissent les espaces. Le Feng Shui conseille d’avoir des plantes à la maison, car elles sont très utiles pour équilibrer les énergies. Elles chassent aussi la négativité, attirent l’argent et génèrent une atmosphère de calme et de paix. Les plantes sont très puissantes !

Cependant, cette discipline chinoise révèle également que tous les endroits de la maison ne conviennent pas aux plantes. Certaines d’entre elles ont l’effet inverse : au lieu de vous porter chance, elles attirent le malheur et les choses négatives. Cela déstabilise alors l’ensemble et vous fait traverser une mauvaise passe. C’est pourquoi il recommande de ne pas les placer dans les escaliers. En effet, c’est un très mauvais endroit pour les plantes. À lire 3 plantes à ne jamais manquer dans votre maison pour conjurer toute envie, selon le feng shui

Dans le Feng Shui, les escaliers jouent un rôle très important à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. En effet, ils sont responsables du déplacement de l’énergie chi (« force vitale ») vers différentes parties et espaces. De plus, ils ont une double signification puisqu’ils symbolisent la promotion et le succès. Mais mal utilisés, ils interrompent l’équilibre, la positivité et l’harmonie des personnes, affectant ainsi leur vie quotidienne.

Feng Shui : Pourquoi ne faut-il PAS mettre de plantes dans les escaliers de la maison ?

Comme l’explique le Feng Shui, l’énergie stagne dans les escaliers et il est difficile pour elle de circuler de la meilleure façon. Ainsi, il vaut mieux ne pas y mettre des plantes.

Par exemple, si vous voulez nettoyer votre maison des mauvaises ondes et de l’envie et que vous avez des plantes dans les escaliers, oubliez cela. En effet, vous ne ferez qu’ériger une barrière qui va générer une accumulation de choses négatives.

Ne vous étonnez pas si vous avez soudainement de la malchance, si vous travaillez mal ou si vous perdez de l’argent. D’après le Feng Shui, les plantes travaillent probablement contre vous en les plaçant au mauvais endroit. Mais ne vous inquiétez pas si cela vous arrive, déplacez-les et tout rentrera dans l’ordre.

Il faut aussi savoir que les escaliers ne sont pas un bon endroit pour les plantes (surtout si elles sont au soleil). En effet, elles risquent de se dessécher et de mourir. À lire Le remède maison infaillible à utiliser pour éliminer les pellicules des cheveux

Maintenant que vous savez que ce n’est pas une bonne idée de mettre des plantes dans les escaliers, allez-vous les déplacer ?

Faites-le et placez-les dans des endroits où elles activent la bonne énergie, la chance et l’abondance. Le Feng Shui conseille le salon, la cuisine, la terrasse, le balcon et l’entrée de la maison. C’est en suivant les conseils du Feng Shui en matière de décoration que vous obtiendrez une maison pleine de bonnes vibrations. Cela va s’accompagner de prospérité et d’équilibre spirituel.