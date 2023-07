© Dites adieu à la gueule de bois avec ces 3 aliments recommandés par les experts

La gueule de bois, ou cruda comme on l’appelle communément, est ce malaise qui peut s’accompagner de divers symptômes désagréables qu’une personne ressent après une consommation excessive ou importante d’alcool. Heureusement qu’il existe certains aliments capables de s’en remettre.

Voici quelques-uns des symptômes qui peuvent survenir:

Maux de tête, notamment à cause de certains aliments

Vertiges

Fatigue

Sensibilité à la lumière et au son

Rythme cardiaque rapide

Dépression, anxiété et irritabilité

Les experts ont recommandé que, pour les femmes, la consommation de boissons alcoolisées ne dépasse pas un verre par jour. Pour les hommes, pas plus de 2 verres par jour. Et si la consommation dépasse cette limite, il vaut alors mieux boire un verre d’eau entre chaque verre. Des aliments en guise d’accompagnement s’avèrent également être une bonne idée.

Pourquoi faut-il boire de l’eau avec des boissons alcoolisées ?

D’après les informations présentées par Medline Plus, les boissons alcoolisées peuvent provoquer une déshydratation, c’est pourquoi il est conseillé de boire une bonne portion d’eau entre chaque verre. Toutefois, le lendemain, vous pouvez « guérir » la gueule de bois en buvant suffisamment d’eau et en mangeant certains aliments. À lire Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes mettent des coquilles d’œuf dans leur machine à laver

Quels sont les aliments qui guérissent la gueule de bois ?

Selon les informations de Heathline, il existe plusieurs aliments capables de guérir la gueule de bois, mais au moins trois d’entre eux se sont avérés efficaces en raison de leur contenu nutritionnel :

1. Banane : L’alcool peut provoquer une déshydratation en retenant l’eau, ce qui entraîne une perte d’électrolytes tels que le potassium et le sodium. Les bananes, plus que d’autres aliments, aideront alors votre corps à se réapprovisionner en potassium.

2. Les cornichons : Les cornichons ont une teneur élevée en sodium, un électrolyte qui s’épuise lorsque l’on boit trop. C’est pourquoi ces aliments sont idéaux à consommer en cas de gueule de bois, car ils vous aideront à récupérer.

3.Miel : en raison de sa teneur élevée en fructose, le miel peut améliorer les symptômes de la gueule de bois. Il a même été constaté que cet aliment pouvait augmenter le taux d’élimination de l’alcool jusqu’à 32,4 %.