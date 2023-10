© 3 habitudes quotidiennes pour rester calme et être plus heureux, selon les experts

Vous vivez avec du stress ou êtes une personne constamment exposée à des situations stressantes ? Par ailleurs, vous avez remarqué que vous avez tendance à avoir des crises d’anxiété ou de panique ? Nous partageons ici 3 habitudes simples pour rester calme et être une personne plus heureuse.

Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est devenu la maladie du 21e siècle. Il survient généralement en réponse à une situation de tension physique ou émotionnelle. Selon Medline Plus, il s’agit d’une sensation normale qui peut aider à éviter un danger. Mais elle ne devrait pas durer longtemps, car une habitude à un mode de vie stressé peut nuire à votre santé.

Quels sont les symptômes du stress ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le stress rend difficile la relaxation et la concentration. Et vous pouvez également vous sentir anxieux ou irritable. Parmi les maux physiques, vous pouvez ressentir des maux de tête, des problèmes gastriques. Des difficultés de sommeil et subir des altérations de l’appétit s’ajoutent aussi à la liste. Ce qui implique qu’il faut adopter des habitudes efficaces pour les contrer.

Si vous constatez que le stress que vous ressentez n'est pas normal, vous devriez consulter un médecin, car le stress chronique peut causer de graves problèmes de santé mentale et physique, et peut également entraîner une augmentation de la consommation de substances nocives.

3 habitudes simples pour rester calme et gérer le stress

Exercice pratique et habitudes à adopter

Il a été scientifiquement prouvé que la pratique d’une activité physique stimule les sens et libère des endorphines qui peuvent vous rendre heureux et calme. Ainsi, faire l’exercice que vous aimez le plus vous aidera à prendre soin de votre santé mentale et physique.

Si vous n’aimez pas aller à la salle de sport ou si vous n’êtes pas en bonne forme physique, vous pouvez essayer de sortir et de marcher 45 minutes. Vous pouvez le faire seul ou avec votre meilleur ami et même votre animal de compagnie. L’essentiel, c’est d’en faire une véritable habitude.

Pratiquer la méditation

Un autre moyen simple et rapide de réduire le stress consiste à pratiquer la méditation. Cette pratique ancienne avait des objectifs sacrés, mais aujourd’hui, elle est principalement utilisée pour réduire les niveaux de stress et d’anxiété. Avec lui, vous apprendrez à rester calme dans des circonstances difficiles. De plus, il existe différentes techniques pour l’inclure dans votre routine quotidienne et dans vos habitudes.

La pleine conscience est l’une des techniques les plus courantes. Dans cette dernière vous devez accorder toute votre attention à votre respiration, afin de pouvoir concentrer votre attention sur l’ici et maintenant.

Déconnectez-vous de votre téléphone portable et des réseaux sociaux

Vivant dans un monde globalisé et avec autant de réseaux sociaux, ceux-ci peuvent aussi avoir un impact sur notre santé. Selon l'Université de Cambridge, on peut souffrir d'une dépendance aux réseaux sociaux, parmi lesquels le Doomscrolling. L'institution le définit comme : « passer beaucoup de temps à regarder son téléphone ou son ordinateur à lire des nouvelles mauvaises ou négatives ».

Cambridge suggère que cela provient de l’anxiété, de l’incertitude et du sentiment que quelque chose de terrible va se produire. Une bonne habitude pour votre santé est donc de vous accorder un espace libre des réseaux sociaux et de votre téléphone.

Avec ces habitudes simples de soins personnels, une alimentation saine et un bon repos, vous pouvez réduire le stress et être une personne plus heureuse.