© Des experts expliquent pourquoi il est déconseillé de boire du jus d'orange au petit-déjeuner

Un jus d’orange, une tartine (de préférence de pain complet) avec un filet d’huile d’olive vierge et une tranche de dinde, et un café au lait. À première vue, il s’agit d’un petit-déjeuner parfait. Il contient des fruits, des produits laitiers, des céréales, des graisses saines et des protéines. Mais il y a un ingrédient qui, bien qu’il semble être le plus sain, ou du moins nous l’avons pensé pendant longtemps, n’est pas si sain. Il s’agit du jus d’orange ou, en fait, de tout fruit consommé sous forme de jus.

Qu’est-ce qui ne va pas avec les fruits sous forme de jus ? Ne sont-ils pas plus gras ? Et n’a-t-on pas toujours dit que les fruits étaient l’un des aliments les plus sains ? Prenons les choses étape par étape.

OUI, LES FRUITS SONT TRÈS SAINS ET LÉGERS

Les fruits sont des aliments très sains grâce aux vitamines et aux antioxydants qu’ils apportent. Et ils sont également très légers, surtout concernant l’orange.

Il est vrai qu'ils contiennent du sucre, mais cela ne signifie pas qu'ils font grossir comme certains le pensent. Le Dr Anna Costa, diététicienne, nutritionniste et directrice clinique de Nutriclínica, a expliqué tout au Saber Vivir. Selon elle, le sucre contenu dans les fruits est le résultat de réactions chimiques. Ces dernières surviennent dans la plante elle-même jusqu'à ce que le fruit mûrisse.

Un processus totalement naturel qui donne à cet aliment un délicieux goût sucré. De plus, cela n’a rien à voir avec les sucres ajoutés des aliments ultra-transformés.

En réalité, le fruit est un aliment très peu calorique. En effet, il est composé en grande partie d’eau (entre 85% et 95%), puis de sucres (entre 4% et 12%) et enfin de fibres (entre 1% et 3%). Ces dernières se trouvent dans la pulpe et la peau. La banane fait exception, car elle contient 70 % d’eau.

Une orange apporte 47 calories pour 100 g, tandis que 100 g de biscuits maria contiennent 460 calories. Des chiffres qui montrent bien la légèreté du fruit.

LES ORANGES EN JUS PERDENT LEURS FIBRES

Que se passe-t-il lorsque nous buvons du jus d’orange au petit-déjeuner ?

L’eau et les sucres sont les mêmes, mais nous perdons cette petite partie cruciale des fibres.

Le Dr Costa a expliqué à Saber Vivir que les fibres du fruit, surtout de l'orange rendent les sucres plus sains. Elle a expliqué que « lorsque nous mâchons un fruit, ses fibres atteignent l'estomac et se gonflent comme une éponge grâce à l'eau du fruit ou à l'eau que nous buvons ». C'est pourquoi les fruits sont rassasiants : leurs fibres remplissent l'estomac et donnent une sensation de satiété.

Mais le principal avantage des fibres des fruits n’est pas seulement de couper la faim pour peu de calories. Plus important encore en termes de santé, selon le Dr Costa, les fibres ralentissent le passage des aliments. Et ce, y compris des sucres, dans le tube digestif. De sorte qu’ils traversent la barrière intestinale en un filet d’eau pour se retrouver dans la circulation sanguine.

Comme vous pouvez le constater, les fibres sont la partie essentielle du fruit. Cela, afin que ses sucres ne provoquent pas de pics de glucose. Toutefois, cela ne se produit que si le fruit est entier.

Si vous buvez du jus d’orange, les sucres pénètrent beaucoup plus rapidement dans votre sang parce que vous avez enlevé la pulpe, qui est la partie comestible riche en fibres.

PICS DE SUCRE DANS LE SANG

Boire du jus d’orange tous les jours au petit-déjeuner ou consommer plusieurs jus de fruits par jour n’est pas bon pour le contrôle de la glycémie.

« Les sucres contenus dans un jus mettent entre 5 et 10 minutes pour atteindre l’intestin et passer dans le sang, alors que ceux contenus dans un fruit entier mettent au moins une demi-heure », nous dit le médecin.

En outre, lorsque vous préparez un jus, vous utilisez généralement trois oranges, ce qui triple la quantité de sucre par rapport à la consommation d’un fruit entier.

Boire du jus d’orange à l’occasion n’est pas une mauvaise chose. En fait, il est infiniment pire de boire une boisson gazeuse sucrée, mais il est important de se rappeler qu’il est préférable de manger le fruit entier.

Une alimentation riche en sucre et pauvre en fibre permet au glucose d’atteindre les cellules en grandes quantités et d’un seul coup, mais il arrive un moment où elles n’en peuvent plus. Le foie transforme alors cet excès de sucre en graisse et génère des particules de mauvais cholestérol. Une alimentation riche en sucres simples favorise l’obésité, le diabète et l’hypercholestérolémie.

En conclusion, au petit déjeuner ou à tout moment de la journée, il est préférable de consommer des fruits entiers et non en jus.