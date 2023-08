© Est-il dangereux de se baigner après avoir mangé ? Des experts révèlent la vérité sur cette croyance

On a toujours entendu la recommandation de ne pas se baigner après avoir mangé, car on court des risques. Dans cet article, nous expliquons un peu ce que l’on sait de ce mythe.

Ce qui est vrai, c’est que malgré cela, certains scientifiques mènent plusieurs études. Elles ont montré que le corps doit être en condition optimale pour toute activité physique.

Les scientifiques dévoilent les fruits de leur analyse

La première enquête concernant le danger de se baigner après avoir mangé découle de l’Universidad del Valle. Le nutritionniste, chimiste pédiatre et spécialiste en immunologie digestive, Luis Miguel Becerra, explique que : « Ce qui se passe, c’est que lorsque l’on consomme des aliments, l’organisme déclenche l’irrigation (apport de sang aux tissus organiques) de l’estomac et du tube digestif afin de digérer ces aliments, mais lorsque l’on commence à pratiquer une activité physique, ce flux sanguin se concentre dans le muscle qui travaille à ce moment-là et peut produire deux risques : des crampes ou une dyspepsie (trouble de la digestion) qui pourrait conduire le patient à une noyade par immersion dans l’eau ».

D’autre part, l’International Life Saving Federation se penche sur le sujet. Ses études montrent qu’il n’y a aucune preuve que manger avant de nager augmente le risque de noyade. À lire 5 aliments susceptibles de réduire le risque de cancer, selon des preuves scientifiques

Leur analyse démontre une corrélation entre l’alimentation et quelques désagréments. Après avoir mangé, on constate « des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales ». Toutefois, ils déclarent que « la relation de cause à effet entre ces phénomènes et le risque de noyade » ne figure pas dans leurs rapports et études. Ainsi, ces scientifiques tirent une conclusion très claire concernant « les recommandations sur les quantités, le moment et le type d’aliments à consommer avant la baignade ou les activités aquatiques ». Après avoir mangé, ces dernières « ne peuvent pas être fondées sur des preuves scientifiques ».

Toutefois, les recommandations s’accordent sur le fait qu’il ne faut pas trop manger pour éviter les accidents. Alors, la prochaine fois, réfléchissez bien avant de vous jeter à l’eau si vous avez trop mangé.