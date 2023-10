© 3 habitudes qui peuvent améliorer votre santé mentale, selon des experts

La santé mentale est un état de bien-être mental qui permet aux personnes de faire face aux situations stressantes de la vie. Cet état permet aussi de développer toutes leurs capacités et de contribuer à leur communauté. C’est donc une partie intégrante de la santé et du bien-être d’un individu, déclare l’Organisation des Nations Unies (ONU). Par conséquent, nous vous expliquons ici quelles habitudes peuvent vous aider à améliorer votre santé mentale.

3 habitudes pour améliorer votre santé mentale

Dormez suffisamment

Le sommeil est aussi important que l’exercice ou une bonne alimentation. En ayant un bon cycle de sommeil, votre corps se repose et votre esprit se réinitialise. Selon Carolina Wellness Psychiatry, la qualité de votre sommeil peut affecter votre humeur. En ne vous reposant pas suffisamment la nuit, vous pouvez vous irriter plus facilement. Ainsi, votre santé mentale et physique peut se détériorer.

Mettre en œuvre des techniques de relaxation

Au fil du temps, le stress peut s’accumuler dans votre corps et nuire à votre esprit et à votre santé. Un excellent moyen de le combattre est donc d’entraîner votre esprit à se détendre. De petites périodes d’au moins 5 minutes feront la différence. Essayez aussi quelques techniques de méditation et vous verrez qu’elles réduiront le niveau de stress et même la tension artérielle.

Pratiquez la gratitude et restez positif pour votre santé mentale

Parfois, le rythme chargé de la vie ne vous permet pas de voir tout ce que vous avez accompli ou réalisé. Mais c’est toujours un bon moment pour être reconnaissant pour le moment présent que vous vivez. Vous pouvez commencer ou terminer la journée en remerciant les moments qui vous ont rendu heureux. Veillez aussi à les noter jour après jour pour les consulter dans les moments les plus tristes et les plus sombres. À lire Découvrez quelle année sera la plus heureuse de votre vie, selon la numérologie

Avec ces trois habitudes, une bonne alimentation et la pratique de votre exercice préféré, vous pouvez faire beaucoup pour votre santé mentale et physique. De cette façon, vous prendrez soin de votre corps. Par ailleurs, vous libérerez également des hormones de bien-être comme la sérotonine et la dopamine.

En conclusion, les experts ont identifié trois habitudes qui peuvent avoir un impact positif sur notre santé mentale. Premièrement, encourager une routine quotidienne qui inclut du temps pour prendre soin de soi. Ainsi, dormez suffisamment, faites de l’exercice physique, de la méditation ou de la lecture. Tout cela peut nous aider à réduire le stress et à améliorer notre bien-être général.

Ensuite, cultiver des relations saines et significatives avec nos amis, notre famille et nos proches. Cela peut nous apporter un soutien émotionnel crucial et contribuer à notre bonheur.

Enfin, il est essentiel d’adopter un état d’esprit de gratitude et d’apprécier les aspects positifs de notre vie, ce qui peut nous aider à conserver une attitude positive et à renforcer notre résilience émotionnelle. En mettant en œuvre ces habitudes dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer activement à l’amélioration de notre santé mentale et jouir d’une meilleure qualité de vie.