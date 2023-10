© C'est ce à quoi il faut penser avant de s'endormir pour mieux se reposer

Pour mieux s’endormir, il faut mettre votre tête sur l’oreiller, prête pour une nuit de sommeil réparatrice. Mais dans de nombreux cas, votre cerveau commence à faire des plans détaillés pour le lendemain. Là, il vous dérange en revivant des moments embarrassants que vous préférez ne pas vivre. La n’arrête pas de vous lancer des images.

Ce qui précède est une habitude plus courante avant de dormir que nous ne le pensons habituellement et la science l’étudie. En fait, il existe déjà une série de recherches qui ont confirmé la relation entre la qualité du sommeil et les pensées avant de s’endormir. Mais tout n’est pas perdu. Selon Jackson, il existe des moyens de contrôler ces pensées et d’essayer de mieux dormir.

3 choses à faire avant de s’endormir

1. Évitez de regarder de façon excessive

Une étude sur le sommeil a révélé que des niveaux plus élevés de « vision excessive » sont associés à une mauvaise qualité de sommeil, à de la fatigue et à des symptômes d’insomnie. En effet, les appareils comme la télévision ont tendance à surstimuler notre cerveau et à l’activer. Ce qui nous empêche de nous endormir plus tard. L’idéal est donc de réduire l’éveil cognitif nocturne.

2. Utiliser l’approche cognitive

Ce recentrage cognitif du sommeil vise à « se distraire avec des pensées agréables avant de se coucher ». Autrement dit, créez de faux scénarios – mais pas trop intéressants et qui ne provoquent pas de stimulation physique ou émotionnelle – avant de vous coucher. À lire La technique parfaite pour invoquer votre ange gardien, selon l’astrologie

3. Méditez avant de vous endormir

Méditer pour mieux dormir peut augmenter notre conscience de soi et donc nous rendre plus conscients de nos pensées. «Cela peut nous aider avec nos pensées ruminatives. Souvent, lorsque nous essayons de bloquer ou d’arrêter nos pensées, la situation peut empirer », a déclaré Jackson. Autrement dit, cela peut nous rendre capables de mieux contrôler les pensées intrusives.

En résumé, l’article souligne l’importance d’avoir des pensées positives et relaxantes avant de s’endormir afin de mieux se reposer. Il recommande de mettre de côté les soucis de la journée et de se concentrer sur des pensées calmes et réconfortantes.

Prendre le temps de réfléchir, pratiquer la gratitude ou faire des exercices de relaxation peut aider à créer un environnement propice à un sommeil réparateur. En gardant ces conseils à l’esprit, vous pouvez améliorer la qualité de votre repos et vous réveiller frais et dispos le lendemain.