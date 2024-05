Dans quel ordre doit-on regarder les films de Superman ?

Depuis sa première apparition à l’écran en 1941, Superman, ce superhéros de l’écurie DC Comics, a fait l’objet de pas moins de 10 films et séries. Entre reboot, préquelle, suite… il est devenu difficile de savoir par où commencer. Dans quel ordre les visionner pour profiter pleinement de l’univers de l’homme d’acier sans s’y perdre ? Cet article vous apporte un guide détaillé pour vous aider à naviguer dans le monde fascinant de Superman. Alors, prêts à enfiler votre cape et à voler vers le monde de ce superhéros légendaire?

Ce qu’il faut retenir :

Commencez par les originaux : Regardez d’abord les films « Superman » (1978) et « Superman II » (1980). Ces films forment les bases de la mythologie de Superman.

Ensuite, passez à la série « Lois & Clark: The New Adventures of Superman » (1993-1997). Elle offre un aperçu unique du personnage dans un contexte contemporain.

Terminez par le visionnage des films plus récents : « Superman Returns » (2006), « Man of Steel » (2013), « Batman v Superman : L’Aube de la Justice » (2016) et « La Ligue des Justiciers » (2017 et 2021).

Les premières apparitions de Superman

Les débuts de Superman dans les comics

Le monde a rencontré le super-héros emblématique, Superman, pour la première fois dans les comics. Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, le personnage a fait sa première apparition dans Action Comics #1 en juin 1938. Rempli de valeurs positives et incarnant le bien ultime, le personnage a immédiatement touché le cœur du public. Si vous voulez commencer à explorer l’univers de Superman dans l’ordre, commencer par ses premiers exploits comics pourrait être une bonne idée. Le guide de visionnage Superman des comics comprendrait également les nombreuses séries spin-off et cross-over développées au fil des années.

Superman à la télévision

Après une première apparition réussie dans les comics, le personnage gagne rapidement le petit écran. La première superman série ordre à voir est « Adventures of Superman », qui a été diffusée de 1952 à 1958. Pour beaucoup, la représentation de George Reeves en tant que Superman/Clark Kent est toujours considérée comme l’une des plus marquantes.

Les différentes séries et leurs ordres de visualisation

Superman, la série animée (1996 à 2000)

Après plusieurs développements de séries qui ont gagné la popularité de Superman, Superfans a ensuite eu la joie de regarder Superman dans une série animée diffusée sur Kids’ WB de 1996 à 2000. Avec des histoires s’inspirant largement des comics modernes de l’époque, cette série est recommandée pour les jeunes spectateurs qui souhaitent commencer la série Superman dans l’ordre. À lire Dans quel ordre regarder les films James Bond ?

Smallville (2001 à 2011)

Ensuite sur le guide pour regarder Superman est la série bien-aimée « Smallville ». Ce prequel de la vie de Superman explore la jeunesse de Clark Kent à Smallville, Kansas, avant qu’il ne devienne le super-héros que nous connaissons tous. Pour ceux qui aiment les histoires d’origine et l’aspect humain au-delà de la cape, Smallville serait la recommandation Superman série ordre.

Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993 à 1997)

Cette série se concentre plus sur la relation entre Lois Lane et Clark Kent à Metropolis. Alors que Superman sauve le monde, le spectateur a la chance de voir davantage la dynamique du duo. Pour ceux qui cherchent à regarder Superman sous un angle de romantisme et de drame, cette série serait le choix idéal.

La série Supergirl (depuis 2015)

Bien que Supergirl ne soit pas une série Superman, son cousin extraterrestre fait plusieurs apparitions tout au long de la série. Pour ce Superman ordre de visionnage, regarder Supergirl vous permet de suivre le parcours des deux héros en parallèle.

Pour conclure ceci Superman liste de films et séries, il convient de noter que chaque adaptation de Superman a sa propre saveur et porte un aspect différent de l’homme d’acier. Que vous les regardiez chronologiquement ou dans l’ordre de votre préférence, chaque expérience enrichira votre connaissance de l’univers de Superman.

Les films de Superman et leur chronologie

Si vous êtes un fan de Superman et que vous voulez regarder Superman dans les films, ne vous inquiétez pas! Dans cette section, nous allons parler de la chronologie des films de Superman et de l’ordre correct pour regarder Superman.

Superman (1978 à 1987)

La filmographie de Superman débute avec le film « Superman » en 1978, qui a marqué le début de l’ère moderne des films de super-héros. C’est avec cette série de films que le personnage de Superman a véritablement pris son envol sur grand écran. Cette série de films se poursuit ensuite avec « Superman II » en 1980, « Superman III » en 1983, et se termine avec « Superman IV: The Quest for Peace » en 1987. L’ordre des films Superman dans cette série est donc très simple à suivre, tout comme leur ordre de visionnage.

Superman Returns (2006)

Après une absence de près de deux décennies à l’écran, notre super-héros préféré fait son retour avec Superman Returns en 2006. Ce film est en quelque sorte une suite à la Saga Superman originelle, ignorant les parties III et IV de la séquence précédente.

La saga de l’Univers cinématographique DC (depuis 2013)

En 2013, l’Univers DC a rebooté la franchise Superman avec le film « Man of Steel ». Cela a marqué le début d’une nouvelle ère pour Superman, intégrant le personnage dans un univers cinématographique plus vaste avec d’autres super-héros de DC. La liste des films Superman de cette saga comprend également « Batman v Superman: Dawn of Justice » en 2016 et « Justice League » en 2017 et 2021.

La chronologie des films de Superman et l’ordre chronologique des films de Superman dans le cadre de l’Univers cinématographique DC sont plus complexes et interconnectés que les films précédents.

L’ordre idéal pour un marathon Superman

Maintenant que nous avons examiné la chronologie des films Superman, passons à l’ordre idéal pour un marathon Superman.

Ordre chronologique de toutes les apparitions de Superman

Si vous voulez regarder Superman dans l’ordre, le meilleur moyen est probablement de suivre l’ordre chronologique de production. Commencez par la série de films de 1978 à 1987, suivez avec Superman Returns et terminez avec les films de l’Univers Cinématographique DC. C’est l’ordre des films de Superman le plus simple à suivre.

Ordre de préférence des fans

Cependant, certains fans de Superman préfèrent suivre une autre voie. Ils suggèrent de commencer par « Man of Steel », de suivre avec « Batman v Superman: Dawn of Justice » et de terminer par « Justice League ». Ils suggèrent de regarder Superman Returns après ces films pour un contraste amusant.

Le choix de l’ordre pour regarder Superman peut dépendre de vos préférences personnelles, de votre amour pour le personnage et de votre intérêt pour l’histoire plus large de l’univers DC.

5. Les crossovers avec d’autres super-héros de DC Comics

Superman n’est pas resté enfermé dans sa propre série. Il a partagé le grand écran et le petit écran avec de nombreux autres héros de la DC Comics. Un des crossovers mémorables de la télévision inclut son apparition dans la série « The Flash » où le personnage de Superman a été introduit avant d’avoir son propre spin-off dans la série « Supergirl ». Dans l’univers cinématographique DC, Superman a fait partie de l’équipe de super-héros dans « Justice League » et a partagé la vedette avec Batman dans « Batman V Superman: Dawn of Justice ». Ces crossovers enrichissent l’histoire de Superman et ajoutent une nouvelle dimension à son personnage pour les fans de la saga Superman.

6. Les différentes versions de Superman

Superman a subi plusieurs transformations à travers les années, avec différentes interprétations du héros emblématique. Des versions plus sombres et introspectives de Superman sont présentées dans l’univers cinématographique DC, tandis que des versions plus légères et optimistes sont explorées dans des émissions de télévision comme « Lois & Clark: The New Adventures of Superman » et « Smallville ». Chaque version offre une perspective unique sur ce personnage bien-aimé, permettant aux fans d’apprécier différentes facettes du personnage de Superman dans leur guide de visionnage Superman.

Conclusion : Pour en découvrir davantage…

Il n’y a pas de meilleur temps que maintenant pour commencer votre aventure avec Superman. Avec une multitude de séries et de films disponibles, vous êtes sûr de trouver une version de Superman qui résonne avec vous. Que vous suiviez la chronologie des films Superman en ordre chronologique ou que vous préféreriez regarder vos séries préférées dans un ordre aléatoire, chaque interprétation de ce super-héros emblématique offre une expérience de visionnage unique et enthousiasmante.

Quelle est votre version préférée de Superman? Aimez-vous le voir en solo, ou préférez-vous quand il partage l’écran avec d’autres héros de DC Comics? Laissez-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous cherchez d’autres guides de visionnage, assurez-vous de consulter notre liste des films Superman pour vous aider à naviguer dans l’étendue de l’univers Superman.

Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l’univers étendu de DC Comics, restez à l’écoute pour notre prochain article où nous explorons la meilleur façon de se plonger dans le monde de Batman.

FAQ: dans quel ordre regarder Superman ?

comment regarder les films Superman dans l’ordre ?

Commencez par regarder « Superman » (1978), suivi de « Superman II » (1980), « Superman III » (1983), et « Superman IV: The Quest for Peace » (1987). Ensuite, visionnez « Superman Returns » (2006) et enfin « Man of Steel » (2013).

quelle est la chronologie des films Superman ?

La chronologie des films Superman est la suivante : « Superman » (1978), « Superman II » (1980), « Superman III » (1983), « Superman IV: The Quest for Peace » (1987), « Superman Returns » (2006), et « Man of Steel » (2013).

peut-on regarder les films Superman dans un ordre différent ?

Bien sûr, vous pouvez regarder les films Superman dans l’ordre qui vous convient le mieux. Cependant, suivre la chronologie de sortie des films peut vous offrir une meilleure compréhension de l’évolution du personnage au fil des années.

quelle est la différence entre les différents films Superman ?

Les différents films Superman explorent