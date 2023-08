© Vidéo : Une femme découvre que son fils ne parle qu'au mur, la raison est devenue virale sur les réseaux

Une jeune maman a découvert que son fils passait beaucoup de temps à côté d’un mur comme s’il lui parlait. La situation s’est répétée plusieurs fois, alors la femme a regardé attentivement pour essayer de comprendre ce que le petit faisait depuis si longtemps. Après quelques jours, il a découvert ce que c’était et a partagé les preuves sur une vidéo TikTok.

L’utilisatrice sous le nom de (@marisolur13) sur la plateforme chinoise, a publié une vidéo sur son profil. Ainsi, elle montre qu’un petit garçon se penche très près d’un mur situé entre sa maison et la maison voisine. Apparemment, le mineur semble s’amuser en regardant devant le mur de béton.

« Je me demandais pourquoi il parlait toujours tout seul« , a écrit l’internaute à côté de la vidéo dans laquelle on voit le nourrisson jouer et s’amuser à côté de la clôture. Une situation qui a alarmé la mère, car elle croyait que son fils avait des hallucinations. Ou parler à des amis imaginaires, cependant, pour ne pas effrayer ou distraire le mineur, elle le laissa poursuivre la conversation sérieuse pendant un moment. Ce, jusqu’à ce qu’il soit temps de découvrir ce qu’il faisait depuis si longtemps en regardant le béton.

En s'approchant de l'enfant, il a commencé à rire et à devenir nerveux. Et quand la mère est finalement venue confirmer avec sa vidéo, elle a vu que le mur avait une petite ouverture un petit trou. Cette foi-ci, elle pouvait voir une autre fille qui n'est autre que la fille de ses voisins. Apparemment, ils ont découvert cette dynamique par surprise et cela les amusait de parler ainsi.

Dans la vidéo, on peut voir la petite fille sourire en se faisant découvrir. C’était donc un soulagement pour le tiktoker de voir que son fils n’agissait pas bizarrement. En fait, il s’était simplement fait un nouvel ami et tous deux avaient établi cette dynamique innocente et amusante.

Le clip vidéo a déjà parcouru tout le Web et au moins sur TikTok. Il a atteint plus de 2 millions de vues et des dizaines de commentaires d’utilisateurs du réseau social. D’ailleurs, ces derniers ont suggéré à la jeune mère de laisser son fils continuer à jouer avec son amie. Tandis que d’autres lui ont demandé de remettre en ligne l’enregistrement mais avec le thème de fond « Esa pared » du chanteur Leo dan. D’autre part, certains se sont sentis identifiés alors qu’ils avaient des amis qui étaient leurs voisins d’enfance.

« Ne lui faites pas penser à sortir ensemble et laissez-le profiter de cette amitié innocente, le sourire de son petit ami, à cet âge-là, c'est bien de jouer avec les voisins parce qu'ils sont proches« . « Dans mon enfance, je parlais avec ma voisine et elle me donnait même des fritures et nous les partagions ». « C'était moi quand j'ai crié sur mon voisin de l'arrière et qu'on a joué mais chacun chez soi ». « Cette chanson est parfaite », c'est ce que les tiktokers ont écrit dans la boîte de commentaires.