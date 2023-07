© Elle essaie de faire cuire un œuf dans une casserole au soleil et le résultat est incroyable

Cette vidéo démontre qu'il est possible d'utiliser l'intensité du soleil et la chaleur de ces jours-ci pour cuire un œuf dans la rue.

Avec la chaleur de cette saison, vous vous êtes sûrement demandé s’il était possible de faire frire un œuf. Ce, uniquement avec l’intensité du soleil ? Heureusement, quelqu’un sur Tik Tok s’est posé la même question et a documenté tout le processus dans une vidéo.

Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de cuisiner en utilisant uniquement la chaleur du soleil ?

Il s’agit du créateur de contenu @camerongarcia.mx. Il vient de réaliser une vidéo dans laquelle il essaie de faire frire un œuf. Et ce, en utilisant la chaleur excessive qui a été ressentie au Mexique pendant cette vague de chaleur. Il semble que nous vivions un enfer en raison des fortes températures. Le résultat de cette expérience pourrait donc vous surprendre.

Avec des températures de plus de 40 degrés dans certains États du pays. Il est donc normal de penser que nous pourrions cuire différents aliments dans la rue. Surtout si l’on considère que les œufs cuisent facilement. La vague de chaleur élève d’ailleurs le refroidissement éolien. Cependant, la vidéo prouve tout le contraire.

Est-il possible de cuire un œuf avec la chaleur du soleil ?

Sur les images, on peut voir comment le créateur de contenu place donc une poêle à frire. Ce, avec de l’huile directement sous le soleil, dans la rue. Ce qui amène plusieurs personnes à passer dessus. Et il y en a même qui se rendent compte de l’intention du tiktoker. Mais après avoir laissé la poêle chauffer un peu et cassé un œuf dessus, cet aliment n’a pas du tout cuit. À lire Attention ! L’OMS met en garde contre un édulcorant potentiellement cancérigène

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, bien que la chaleur de l’après-midi ait réussi à cuire certaines parties de l’œuf, une grande partie du produit reste crue. Ce qui montre donc que même si la chaleur que nous connaissons ces jours-ci peut être assez élevée et même dangereuse, il faudrait un certain temps pour cuire complètement un œuf. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de prendre soin de vous en cette saison de fortes chaleurs et de vous hydrater afin d’éviter les problèmes de santé liés à la canicule.