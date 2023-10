© Quels sont les avantages de consommer des fibres ? Découvrez l'importance de cette habitude

Elles aident à prévenir la constipation. De plus, la consommation fréquente de fibres présente de nombreux autres avantages pour la santé.

Les fibres végétales sont présentes dans certains fruits, légumes et céréales naturelles. Selon Medline de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, le corps n’est pas capable de les digérer tout seul. C’est pourquoi il faut l’absorber en petites quantités pour qu’il traverse rapidement les intestins. Cependant, sa consommation apporte de nombreux bienfaits pour la santé.

Il possède la capacité de prévenir ou de soulager la constipation, en plus d’aider la santé intestinale. Mais de plus, il contient d’autres bienfaits souvent méconnus. Sa consommation fréquente est liée à des éléments positifs qui aident de diverses manières.

Avantages des fibres

Les aliments qui contiennent des fibres (fruits, légumes, céréales) peuvent également offrir d’autres avantages pour la santé, tels que :

Les fibres préviennent la constipation :

Les fibres augmentent le poids et la taille des selles. Ce qui facilite l'évacuation des matières fécales volumineuses, réduisant ainsi le risque de constipation.

Les fibres préviennent les hémorroïdes :

Les fibres réduisent le risque de développer des hémorroïdes et de petites poches dans le côlon. Des études montrent également qu’une alimentation riche en fibres diminue probablement le risque de développer un cancer colorectal.

Les fibres réduisent les niveaux de cholestérol :

Selon MayoClinic, les fibres solubles présentes dans les haricots, l’avoine, les graines de lin et le son d’avoine peuvent aider à réduire les niveaux de cholestérol total dans le sang. Et ce, en abaissant les niveaux de lipoprotéines de basse densité ou de « mauvais » cholestérol.

Contrôle de la glycémie :

Il peut ralentir l’absorption du sucre et contribuer à améliorer la glycémie. Les experts soulignent qu’une alimentation saine comprenant des fibres insolubles peut également réduire le risque de développer un diabète de type 2.

Aide à maintenir un poids santé :

Cette substance aide à garder l’estomac rassasié plus longtemps, en évitant de trop manger. Ce qui se traduit par le maintien d’un poids santé avec un apport calorique inférieur.

Prévenir les maladies cardiovasculaires :

Les fibres céréalières sont associées à un risque moindre de mourir de maladies cardiovasculaires et de tous types de cancer.

N’oubliez pas que vous pouvez trouver des fibres naturellement dans de nombreux aliments comme les fruits (pomme, mandarines, melon, poires), les légumes (laitue, blettes, pommes de terre, carottes crues, épinards). On le trouve également dans les graines de tournesol, les amandes, les pistaches et les céréales comme l’avoine et le riz.

Maintenant que vous savez quels sont les bienfaits des fibres et les raisons pour lesquelles vous devriez en ajouter beaucoup plus fréquemment à votre alimentation, n’hésitez pas à consulter l’avis d’un médecin spécialiste pour déterminer un plan adapté aux besoins de l’organisme.