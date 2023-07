© Attention ! Ce TikTok explique pourquoi il faut éviter le café noir

Pour boire un café d’excellente qualité, il faut tenir compte de nombreux facteurs. Et ce notamment lors de la préparation d’une tasse de cette boisson. Mais l’un des plus importants, et bien sûr le principal, est le grain en préparation. Lorsque ce dernier est soigné au maximum pour offrir les meilleures caractéristiques à votre boisson, votre tasse aura la bonne couleur, jamais complètement noire. Ce Tik Tok explique pourquoi !

La vidéo provient du compte @santiagoelcafetero. Il nous montre trois variétés de café que l’on peut très bien différencier par leur couleur. Il s’agit d’un café filtré, un américain et un filtré commercial. Ce dernier ayant une couleur assez foncée, atteignant le noir. Il est également expliqué que cette boisson doit avoir une couleur marron clair et non pas complètement noire comme dans le dernier cas. En ayant cette couleur noire, il ne s’agirait donc pas d’une boisson spéciale. Mais que signifient chacune de ces caractéristiques ?

Différence entre le café filtré et l’américain

Le café américain est obtenu en diluant un espresso avec de l’eau. Et, à son tour, l’espresso est obtenu en faisant passer de l’eau sous haute pression à travers le grain moulu. Ce qui permet d’ailleurs d’en extraire les arômes et les caractéristiques. En revanche, la boisson filtrée est obtenu en versant de l’eau chaude sur le grain moulu et en la faisant passer à travers un filtre. Ce qui permet d’obtenir une boisson très différente.

Qu’est-ce qu’un café de spécialité ?

Le café de spécialité est une classification donnée aux grains qui ont été cultivés et traités pour vous offrir une boisson de haute qualité. Elle offre les meilleurs arômes et caractéristiques possibles dans un grain. Par conséquent les produits qui n'entrent pas dans cette classification n'atteindront pas la même qualité qu'une boisson de spécialité.

Pourquoi éviter le café noir ?

Le café acquiert une teinte noire ou très foncée après une forte torréfaction. Et comme expliqué dans la description de la vidéo, les boissons commerciales ont généralement une forte torréfaction pour masquer les défauts et accentuer l’amertume. Cependant, en consommant ce type de boisson, vous pouvez également obtenir des composés. Cela inclut les acrylamides, les ochratoxines et le benzopyrène. Il est donc préférable d’éviter les cafés qui ont une teinte aussi foncée.