© Ces produits qu’il faut éviter d’acheter à tout prix chez Lidl selon l’UFC-Que Choisir

L’association UFC-Que Choisir est sûrement une des plus fiables plateformes de protection des consommateurs. Cette fois, elle a analysé certains produits mis en vente chez Lidl. Et son constat est clair : ces articles ne doivent plus être proposés aux clients. Voici ce qu’il en est !

Lidl cartonne sur tous les fronts !

S’il y a bien une enseigne à succès en ce moment, c’est Lidl ! Elle est capable d’attirer toujours autant de clients malgré la crise économique actuelle. Il faut dire que sa stratégie commerciale est très bien élaborée !

Lidl est actuellement loin des jours où elle proposait uniquement des produits alimentaires ! Aujourd’hui, on peut trouver de tout dans ses rayons.

Entre le high-tech, les outils de jardinage, l'électroménager ou les produits de beauté, le choix est vraiment large. Et tout ça, à petit prix !

En France, la renommée de Lidl n’est plus à faire. Si bien que les clients vérifient à chaque instant les nouveaux produits de l’enseigne. D’ailleurs, le discounter offre des promotions à chaque fois qu’il sort un nouveau produit. La plupart du temps, cela se produit dès le début de la semaine !

Le géant allemand est capable de surprendre ses fidèles en toutes circonstances. La plupart du temps, il propose de bonnes nouvelles.

Mais cette fois, l’UFC-Que Choisir déclare que certains de ses produits sont jugés nocifs. Cette situation pourrait mettre les dirigeants du distributeur mal à l’aise !

Quels sont ces articles interdits à la vente ?

D’après la plateforme UFC-Que Choisir, certains produits de la gamme Cien sont à proscrire. Pourtant, la notoriété de cette marque n’est plus à faire au sein des magasins Lidl ! Elle propose des articles dédiés aux soins du corps.

D'après la plateforme UFC-Que Choisir, certains produits de la gamme Cien sont à proscrire. Pourtant, la notoriété de cette marque n'est plus à faire au sein des magasins Lidl ! Elle propose des articles dédiés aux soins du corps.

Le site UFC-Que Choisir a établi la liste des produits nocifs dans son application « QuelProduit ». Ainsi, le premier article jugé toxique est la crème solaire enfants SPF 50 Cien Sun. D'après les explications, il est à base d'octocrylène. Un ingrédient jugé cancérigène !

La liste des produits Lidl nocifs se poursuit avec le Classic cream, toujours fabriqué par la marque Cien. Comme le cas précédent, cet article contient donc du octocrylène. Le métabolisme absorbe facilement cette composante, d’où le risque de troubles endocriniens ou métaboliques.

Le dernier article Lidl interdit à la vente est le savon liquide à base d’aloe vera. Outre cette dernière composante très bénéfique, il contient du propylparaben dans sa fabrication. Cet ingrédient provoque des troubles au niveau du système endocrinien.

Lidl a-t-elle pris des mesures face à cette situation ?

Personne ne se serait douté que la marque Cien pourrait être sujette à une alerte de ce genre ! Récemment, cette gamme de produits a obtenu un prix en vertu de son efficacité. De plus, elle choisit ses ingrédients avec soin !

Pour l’heure, l’enseigne Lidl n’a émis aucun communiqué en rapport à cette situation. Mais étant donné que l’alerte vient de l’UFC-Que Choisir, l’enseigne devrait prendre cela au sérieux ! Attendons de voir la suite pour tout savoir !