© Attention ! 7 choses à ne jamais laver au vinaigre

Si vous êtes soucieux de la propreté de votre maison, vous devez garder à l’esprit plusieurs astuces ménagères. Dont beaucoup font appel au vinaigre. Ce puissant ingrédient ménager peut venir à bout de la graisse et de la saleté sur les surfaces de cuisine, les plastiques et même la peinture des voitures. Voici où ne pas utiliser cette substance apparemment inoffensive.

Le rôle nettoyant et désinfectant du vinaigre est presque incontesté par les ménagères du monde entier. Les avantages de ce produit sont également attribués au fait qu’il est économique. Qu’il ne contient pas de produits chimiques agressifs et qu’il ne provoque pas d’allergies. De plus, son côté pratique en fait le choix numéro 1 pour décomposer les matières. Et aussi d’éliminer les agents bactériens de quelques surfaces.

Cependant, le vinaigre peut être « corrosif« , décolorer ou être directement inutile sur certaines surfaces qui n’ont pas un pH et une acidité d’environ 2,5 et 3. Nous listons ici les 7 choses que vous ne devriez pas vaporiser avec cet agent de blanchiment maison.

Que faut-il éviter de nettoyer avec du vinaigre ?

Surfaces en granit et en marbre : le vinaigre n’est pas une solution directe pour ce type de matériau de cuisine. Il pourrait finir par ruiner son aspect lisse et brillant en raison de son pourcentage d’acidité. À lire L’astuce de l’ail que peu de gens connaissent pour soulager rapidement les piqûres de moustiques

Sols en pierre : le vinaigre n’est pas une bonne solution pour nettoyer ces surfaces, tout comme l’ammoniaque et le citron. Apparemment, les pierres pourraient changer de texture et de couleur. Il faudrait bientôt les polir pour qu’elles retrouvent leur forme naturelle.

Meubles cirés : le vinaigre ne se mélange pas bien à la cire et peut la ternir. Il est donc préférable de laisser ces produits chimiques sans additifs supplémentaires.

Vêtements avec de l’eau de Javel : bien que l’eau de Javel aide à blanchir les vêtements et même à éliminer les mauvaises odeurs, vous ne ferez qu’abîmer vos vêtements si vous l’utilisez avec du vinaigre. En effet, la combinaison de ces deux composés crée un poison nocif pour les polos, les pantalons et les chaussettes.

Sols en bois : le bois et ses surfaces ne font pas bon ménage avec le vinaigre. Vous finirez par altérer sa noble finition.

Perles : Enfin, vous ne devriez pas appliquer le vinaigre sur le calcaire, le carbonate de calcium ou les perles de joaillerie. L’acide contenu dans le produit ménager provoque une réaction de « solvant » qu’il vaut mieux éviter. À lire Incroyable ! L’astuce du vinaigre pour se débarrasser des mauvaises odeurs dans le lave-linge