© 1 ingrédient de cuisine et un peu d'eau pour éliminer les acariens des oreillers

Les acariens sont des insectes qui se nourrissent des squames de la peau, généralement de l’homme, mais aussi de la fourrure des animaux. Ces arachnides ont tendance à vivre dans notre oreiller. Il est donc essentiel de les éliminer pour éviter divers dangers. Il existe de nombreuses maladies causées par ces parasites.

Leurs excréments et fragments de corps peuvent déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Et ce, surtout s’ils se cachent dans l’oreiller. Les acariens peuvent également se trouver dans les fauteuils, les coussins, les matelas, entre autres.

Ces réactions peuvent se traduire par des symptômes tels que des éternuements, une congestion nasale, des démangeaisons oculaires et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, une exposition continue peut contribuer au développement d’affections respiratoires chroniques, telles que l’asthme.

Par conséquent, il est préférable de combattre les acariens et de les éliminer le plus tôt possible. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une astuce peu coûteuse dont l'ingrédient infaillible est le vinaigre blanc. Ce dernier garantit notamment un environnement propre et sans allergènes.

Comment se débarrasser des acariens sur mon oreiller ?

Les acides organiques présents dans le vinaigre blanc ont des propriétés désinfectantes. Ils aident également à éliminer la poussière, réduisant ainsi la présence d’acariens dans les coussins, les oreillers et la literie. Nous vous conseillons donc de suivre les instructions ci-dessous.

Ingrédients

Pour éliminer les acariens, il faut très peu de choses :

½ tasse de vinaigre blanc (125 ml)

½ tasse d’eau (125 ml)

Préparation

Combinez le vinaigre blanc avec une quantité égale d’eau. Conservez ensuite le liquide dans un flacon pulvérisateur avant de l’utiliser pour éliminer les acariens.

Mode d’emploi

Vaporisez la solution sur toutes les zones de votre oreiller où vous voyez de la poussière et laissez agir pendant 5 minutes.

Enlevez également l’excès de solution avec un chiffon propre et sec pour laisser la surface propre et sans résidus.

Appliquez la même solution sur votre matelas et laissez-le s’aérer pendant plusieurs heures.

Répétez ce processus jusqu'à 4 fois par mois pour vous débarrasser des acariens dans votre maison.