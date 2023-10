© 3 ingrédients de cuisine suffisent pour éliminer les cheveux gris

Les cheveux gris apparaissent chez une personne sans avertissement. Car lorsque nous l’imaginons le moins, nous voyons les premiers cheveux blancs dans nos beaux plumes. De nombreuses personnes préfèrent les retirer pour ne pas altérer leur apparence physique.

Une façon d’y parvenir est d’utiliser des remèdes maison à base d’ingrédients de cuisine capables de restaurer les pigments. Nous partageons les 3 plus puissants et fonctionnels.

Beaucoup de gens ne sont pas à l’aise avec les cheveux gris, alors ils commencent à les enlever un par un. Ce, en les arrachant des cheveux. Cependant, il arrive un moment où il y en a trop et la seule option qui reste est d’essayer de les éliminer. Et aussi de les cacher avec des colorants. Cependant, ils ne tiennent pas compte du fait que ce type de produits pourrait endommager votre chevelure à long terme, voire provoquer une réaction allergique.

L'alternative que vous pouvez choisir pour redonner naturellement la couleur à vos cheveux gris est d'appliquer constamment des remèdes maison. D'ailleurs, ces derniers sont fabriqués uniquement avec des ingrédients naturels. Mais vous n'avez qu'à choisir ceux qui fonctionnent vraiment.

Pour que vous n’ayez pas à faire d’essais et d’erreurs avec eux, nous avons rassemblé pour vous les meilleurs. Ainsi, vous verrez des résultats en quelques semaines.

Comment foncer naturellement les cheveux gris ?

Infusion de romarin

Le romarin est un ingrédient qui cache et élimine les cheveux gris grâce à ses nutriments. Son utilisation consiste donc à laisser reposer une infusion à base de branches de cette épice sur vos plumes pendant quelques minutes avant de vous baigner, puis à les rincer. Répétez au maximum trois fois par semaine. Il est recommandé pour les cheveux foncés.

Thé à la camomille pour éliminer les cheveux gris

Comme on le sait, la camomille aide à maintenir le ton des cheveux blonds naturels et à les empêcher de noircir. De plus, elle aidera donc à tonifier les cheveux gris et à les éliminer. Apparemment, le processus est similaire à celui du romarin. Mais cette fois, il faut ajouter une cuillère à soupe de curcuma à l’infusion pour qu’elle ait un plus grand effet. Laissez reposer 25 minutes puis rincez. Répétez deux à trois fois par semaine.

Thé noir

Un autre des 3 ingrédients efficaces est le thé noir. En effet, il est capable d’éliminer les cheveux gris en les pigmentant pour qu’ils soient moins visibles. Vous allez donc avoir besoin de quelques sachets de thé et préparer une infusion puissante.

Après, vous l'appliquez sur vos cheveux et laissez-le reposer pendant 20 à 30 minutes. Vous pouvez également le combiner avec l'un des ingrédients précédents. Ce, pour voir vos cheveux retrouver plus rapidement leur couleur naturelle. Et ainsi pouvoir rajeunir jusqu'à 15 ans.