© L'oreille du baigneur : ce que c'est et comment traiter l'un des pires maux de l'été

Plonger dans l’eau est la meilleure façon d’atténuer les températures élevées. Les piscines et les plages nous aident à supporter la chaleur et sont la meilleure alternative de loisirs à cette période de l’année. Mais attention à l’oreille du baigneur !

Mais attention, car selon la Société espagnole d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SEORL-CCC) :

« Le risque d’otite externe pour le nageur est encouru par la baignade en mer, conjuguée à la chaleur, due à l’humidité. N’importe qui peut avoir l’oreille du baigneur. Mais les personnes qui transpirent beaucoup et passent plus de temps dans l’eau sont plus susceptibles.

Surtout les enfants. Comme le dit le Dr Manuel Manrique, directeur du département ORL de la Clínica Universitaria de Navarra et ancien président de la commission d’otologie SEORL. « les enfants ont aussi des aides auditives plus petites, ce qui facilite parfois la rétention d’eau.

La relation entre les bains d'été et cette pathologie est telle qu'elle perdure également sous le nom d'otite du baigneur.

Qu’est-ce qu’une otite externe ?

Comme l’explique le Dr Manrique, « il s’agit d’une infection et d’une inflammation de l’épithélium qui tapisse le conduit auditif externe » :

C’est justement cette peau qui protège l’oreille du baigneur des infections bactériennes et fongiques. Mais « elle subit une macération due à l’humidité et à la chaleur, ce qui facilite l’action des germes« , ajoute le spécialiste.

Les symptômes les plus typiques de l’otite externe sont :

Gène lors de la mastication ou du bâillement. Sensation d’oreille bouchée. Petite partie de l’audition. Sensation d’eau dans l’oreille du baigneur. Fuite. Facteurs de risque d’otite.

Humidité : nous avons déjà vu la relation directe avec ce type d'otite.

Le retrait du cérumen, que le Dr Manrique pointe comme l’un des autres facteurs pouvant favoriser ce type de pathologie auditive. Est chargé de protéger le comportement auditif et c’est pourquoi l’oto-rhino-laryngologiste explique : « Il est conseillé de ne pas retirer le cérumen :

Dans les cas où la personne a tendance à former des bouchons qui obstruent complètement le conduit avec du cérumen ou de la kératine. Vous devez l’extraire un professionnel de santé.

Évitez d’utiliser des cotons-tiges pour nettoyer l’oreille du baigneur.

C’est un autre point sur lequel les oto-rhino-laryngologistes insistent toujours. En effet, leur utilisation irrite la peau et provoque un dépôt de cérumen dans la partie la plus profonde de l’oreille du baigneur. Ce qui ne protège pas la zone « et complique encore le problème ».

Le Dr Manuel Manrique souligne d’autres facteurs de risque pour l’apparition d’une otite externe :

La dermatite allergique, le stress

Environnements poussiéreux

La contamination bactérienne ou chimique de l’eau ».

L’expert rappelle également que les antécédents de maladie ou d’intervention chirurgicale concernant l’oreille du baigneur nous obligent à être particulièrement prudents.

Normalement, et s’il n’y a pas de complications, l’otite externe est traitée avec des gouttes antibiotiques et des corticoïdes. Ainsi qu’avec des anti-inflammatoires oraux.

Dans les cas plus graves, « il faudra utiliser des antibiotiques par voie orale », précise l’expert, et une fois guéri.

« Il sera nécessaire d’avertir le patient de la possibilité de nouvelles épidémies. Car il y a généralement des personnes très sensibles qui en souffrent plus facilement. D’où l’importance de la prévention.

Comment prévenir l’oreille du baigneur » ?

C’est pourquoi la société scientifique qui regroupe les spécialistes de l’oreille du baigneur donne une série de conseils pour éviter cette infection typique de l’été.

Lorsque vous sortez de l’eau, séchez l’extérieur de l’oreille et l’entrée du conduit auditif.

Ne restez pas longtemps dans l’eau, surtout dans le cas des enfants, dont les bains semblent interminables.

D’ailleurs, un bonnet de bain ou des bouchons d’oreille du baigneur réduiront les risques de pénétration d’eau dans les oreilles.

Évitez de vous baigner dans de l’eau qui pourrait être contaminée.

Pas de tampons, d’épingles à cheveux ou de bâtonnets pour nettoyer l’oreille du baigneur.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour éliminer l’humidité. Veillez à ne pas vous brûler.

Si, après le bain, vous constatez que de l’eau est restée dans vos oreilles. En plus, la SEORL recommande d’appliquer quelques gouttes d’alcool borique à saturation, préparé en pharmacie.

Si vous n’êtes pas encore parti en vacances, vous pouvez en profiter pour vous faire nettoyer les oreilles par un professionnel de la santé.

N’utilisez pas de sprays auriculaires, qui peuvent modifier le PH de la peau du conduit auditif et réduire ses mécanismes de défense.

Et bien sûr, en cas de gêne ou de problème, il est préférable de faire contrôler l’oreille du baigneur par un oto-rhino-laryngologiste.

Symptômes de l’otite du baigneur

L’otite la plus typique de l’été est l’otite du baigneur, causée principalement par le temps chaud et les bains de mer et de piscine. Elle est plus fréquente lorsque les eaux dans lesquelles nous nous baignons ne sont pas suffisamment propres.

L’otite externe est une infection aiguë de la peau du conduit auditif externe. Il s’agit d’une sorte de dermatite causée par la colonisation de bactéries sur la peau du conduit auditif externe.

Les symptômes les plus fréquents sont une douleur intense. Ce qui augmente lorsqu’on bouge le pavillon de l’oreille du baigneur ou lorsqu’on appuie sur le tragus (cartilage situé devant l’ouverture du conduit auditif). Des sécrétions, une inflammation de la peau du conduit et même une perte d’audition en cas d’œdème.

Lorsque l’otite externe se manifeste par une infection diffuse de l’ensemble du conduit (otite externe aiguë généralisée). On parle d’oreille du baigneur.

Elle est soudaine, très douloureuse et de courte durée.

Elle est plus fréquente chez les enfants à la fin de l’adolescence et chez les jeunes adultes. Il n’est pas rare qu’elle survienne en même temps qu’une infection de l’oreille du baigneur moyenne ou un rhume.

En observation médicale, le tympan semble normal, mais l’examen otoscopique est difficile à réaliser sur le patient en raison de la douleur intense qu’il provoque. Dans tous les cas, il n’est pas difficile de voir le conduit auditif érythémateux, enflammé, plein de saletés et avec un épithélium squameux.

Le traitement

Il ne faut en aucun cas essayer de résoudre cette affection par soi-même, ni de nettoyer l’oïdium. Car le remède sera presque certainement bien pire que la maladie.

Le mieux est de se rendre chez le médecin qui, si nécessaire, utilisera un antibiotique en gouttes pour l’oreille du baigneur. Car les antibiotiques oraux ne sont pas efficaces contre cette affection.

Dans tous les cas, si l’otite externe aiguë est bénigne, il est conseillé de commencer par éliminer complètement la saleté stockée dans la zone. Et ce avec des mains expertes et très probablement par aspiration.

Ensuite, le traitement le plus courant, si le médecin le juge nécessaire, est l’application d’antibiotiques et de corticostéroïdes topiques dans l’oreille du baigneur. L’irrigation du conduit avec de l’eau est contre-indiquée.

Une otite externe modérée nécessitera également l’application d’une solution ou d’une suspension antibactérienne.

Si l’inflammation est grave, une mèche de drainage imprégnée d’antibiotique doit être placée dans le conduit auditif.

L’otite externe sévère peut nécessiter l’administration d’antibiotiques systémiques. Et, pendant les 24 à 48 premières heures, un analgésique ou un anti-inflammatoire non stéroïdien peut s’avérer nécessaire pour l’oreille du baigneur.