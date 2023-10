© Avez-vous les pieds froids ? Des professionnels expliquent pourquoi

Cette sensation sur les pieds peut être causée par un certain nombre de facteurs, y compris des pathologies graves.

La sensation de pieds froids tout au long de l’année peut être un symptôme de maladie. En effet, cette sensation peut cacher des pathologies telles qu’un problème neurologique. Ce constat découle d’une mise en garde du Collège des podologues de la Communauté valencienne (ICOPCV).

La plus fréquente est la neuropathie diabétique (manque de sensibilité des pieds). Mais il peut également s’agir d’un problème neurologique héréditaire. Les symptômes apparaissent généralement d’abord dans les pieds, puis dans la partie inférieure de la jambe.

« Phénomène de Reynaud »

De même, un froid continu peut cacher ce que l’on appelle le « phénomène de Reynaud ». Au cours de ce phénomène, les artères des orteils réagissent « exagérément » à des températures différentes. Une autre pathologie est le lupus qui, en tant que trouble du système immunitaire, attaque les tissus et les cellules sains de l’organisme. Les articulations, la peau, les reins, les poumons, le cerveau et les vaisseaux sanguins sont ainsi endommagés.

Artériosclérose

L’artériosclérose peut également provoquer des pieds froids. Effectivement, le cholestérol présent dans les artères provoque un rétrécissement et empêche le sang d’atteindre les membres. Outre ces maladies, d’autres pathologies peuvent être responsables de cette sensation. Entre autres, on recense : la fibromyalgie, l’anémie, les troubles de la circulation sanguine ou l’hypothyroïdie. À lire Comment attirer la richesse et l’abondance selon le Feng Shui en utilisant le laurier

Les engelures

Pour prendre soin de ses pieds en hiver et maintenir une température idéale qui évitera l’apparition d’autres maux, comme les engelures, l’ICOPCV a établi un catalogue de recommandations telles que l’utilisation de chaussettes en fibres naturelles comme la laine et de bonnes chaussures pas trop serrées, car cela gênerait la circulation et rendrait difficile le réchauffement des pieds.

Évitez la chaleur provenant de sources directes, car elle pourrait provoquer l’apparition d’engelures. Il vaut mieux utiliser de l’eau tiède. Gardez les pieds secs et bougez les jambes afin d’éviter les problèmes de circulation.

En termes d’alimentation, il est bon d’inclure des aliments riches en magnésium, en calcium, en vitamines E, K et C et des produits épicés tels que le cayenne, le curry, la cannelle, le poivre peuvent augmenter le rythme cardiaque de sorte que plus de sang circule vers les pieds. Les produits laitiers sont à éviter, car ils augmentent la sensation de froid, ainsi que la caféine qui comprime les vaisseaux sanguins.

Il faut également boire régulièrement de l’eau car la déshydratation peut refroidir les pieds ; de pratiquer l’hydrothérapie et de tremper les pieds dans de l’eau chaude ou de prendre des bains contrastés avec de l’eau froide puis chaude car ils activent la circulation des pieds ; de les frotter avec n’importe quelle crème hydratante pour les réchauffer et aider à améliorer la circulation et de ne pas fumer car la nicotine entrave la circulation.