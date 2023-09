© 10 conseils pour prendre soin de vos ongles à la maison

Prenez note des trucs et astuces qui vous permettront d'avoir des ongles sains et beaux. Vous allez sublimer votre apparence extérieure.

Nos ongles, comme nos mains, sont une lettre d’introduction inévitable qui en dit long sur notre image et nos soins personnels. Par conséquent, tout comme nous nous efforçons d’appliquer des crèmes hydratantes sur notre visage, des revitalisants sur nos cheveux ou des exfoliants sur tout notre corps, nous devons inclure le soin de nos ongles dans notre routine de beauté habituelle.

Avec ce soin vous vous assurerez que vos ongles cesseront de jaunir, de se fendre en couches ou de se casser au moindre contact. Prends note:

1. « Nourrissez » vos ongles

La première chose qu’il faut garder à l’esprit est que l’alimentation influence grandement l’apparence de nos ongles. Une maladie ou une grave carence en vitamines peut se refléter de manière très évidente sur nos ongles.

De manière générale, la consommation d'aliments riches en vitamines A et B est recommandée. Donc, si vous avez les ongles fragiles, il faut commencer par augmenter la présence de certaines denrées dans votre alimentation. Cela inclut la consommation de céréales, levure de bière, tomates, poivrons rouges, carottes, noix, amandes, crustacés et poissons. De même, une consommation équilibrée de produits laitiers est recommandée. Ces derniers apportent le calcium nécessaire à des ongles sains et forts.

2. Protégez-les de l’humidité et des agressions

Utilisez toujours des gants lors du gommage pour éviter d’endommager le vernis. Cela permet aussi de garder vos ongles en contact constant avec l’humidité et les savons les détériore et même provoque l’apparition de champignons. Utilisez également des gants pour toutes les tâches nocives pour vos ongles, comme le jardinage, le bricolage et les travaux manuels avec des produits agressifs.

3. Hydrater les ongles

Les ongles ont également besoin de leur dose d’hydratation pour être sains et forts. Pour ce faire, je recommande un geste aussi simple que des bains d’huile d’olive. Laissez tremper vos ongles pendant 5 minutes puis massez-les afin qu’ils absorbent au mieux les nutriments. Si vous souhaitez également les durcir, appliquez quelques gouttes d’huile de ricin.

Ci-dessous vous découvrirez également comment réaliser votre propre masque nourrissant pour les ongles avec une recette très simple.

4. Prenez soin de vos cuticules

En général, les cuticules sont les plus oubliées. Tout comme vous conditionnez vos mains de temps en temps, vous devez conditionner vos cuticules. Je vous conseille donc, chaque fois que vous appliquez une crème hydratante sur vos mains, de l’étaler également sur les cuticules en effectuant un petit massage.

De plus, lorsque vous allez vous faire une manucure, vous devez hydrater vos cuticules avec de l'huile (du commerce ou maison) pour les adoucir et pouvoir les façonner sans les abîmer. Ne les coupez jamais, sauf si vous détectez de la peau ou des ongles. Il suffit de les pousser une fois hydratés à l'aide d'un bâton d'orange ou d'un coton-tige imbibé d'huile. Faites-le en dessinant des petits cercles avec lesquels vous les supprimez petit à petit. De cette façon, vous préparerez la surface pour la manucure et la laisserez bien conditionnée.

5. Couper les ongles

Bien qu’il soit préférable d’utiliser une lime plutôt que des ciseaux, vous pouvez vous couper les ongles s’ils sont trop longs et que vous ne souhaitez plus les porter ainsi. Faites-le toujours avec des ciseaux ou un coupe-ongles appropriés et en suivant la forme de la cuticule, qui sera la forme naturelle de vos ongles. Le meilleur moment pour le faire sans trop d’effort est à la sortie de la douche, car les ongles sont plus doux.

6. Comment les déposer

Utilisez une lime en carton, de préférence en métal, pour éviter de laisser des éclats. Pour rendre le limage moins agressif, trempez vos mains dans de l’eau tiède avec un peu de savon pendant quelques minutes. De cette façon, nous pourrons éviter de trop endommager les couches de l’ongle.

Limez d’un côté à l’autre, toujours dans le même sens et avec des mouvements longs et fluides. Ne limez jamais avec des mouvements de va-et-vient. Aux extrémités, tracez le trait légèrement en diagonale reliant le mouvement au reste du bord de l’ongle. Pour éliminer tout débris, passez la lime en position verticale de haut en bas le long du bord de l’ongle, en vous déplaçant dans une direction.

7. Blanchir les ongles à la maison

Si vos ongles ont jauni et que vous souhaitez les blanchir, vous pouvez le faire de temps en temps en les trempant dans du jus de citron.

Comme vous le savez, l’application de vernis colorés peut jaunir l’ongle. Pour éviter cela, vous devez toujours utiliser une base de vernis protectrice avant la laque de couleur. Aussi, si vos ongles ont jauni et que vous souhaitez les nettoyer, vous pouvez le faire de temps en temps en les trempant dans du jus de citron. Les massages avec la pâte à base de citron, de bicarbonate de soude et d’huile d’olive fonctionnent également comme blanchissant. De même, si vous trempez vos ongles dans du lait avec du jus de citron pendant quelques minutes par jour, vous verrez qu’ils blanchissent.

8. Démaquillage des ongles

Lors du retrait de vos vernis, choisissez toujours des produits doux, sans acétone, car ceux-ci fragilisent la kératine des ongles et les assèchent. Il faudra plus de temps pour enlever le vernis avec ces dissolvants, mais cela sera toujours bénéfique pour la santé de vos ongles.

9. Laissez-les respirer

Même si vous aimez voir vos ongles décorés, il est bon de les laisser respirer, naturellement, de temps en temps. Et ce, sans même avoir recours à des vernis traités. Essayez également de ne pas les peindre et de vous démaquiller plus d’une fois par semaine. Ainsi, vous n’aurez pas à les maltraiter excessivement. Si c’est le cas, utilisez du dissolvant sans acétone et protégez toujours vos ongles des vernis colorés. Les experts recommandent des bases de bonne qualité incluant un traitement fortifiant.

10. Remèdes maison pour renforcer les ongles

Il existe trois ingrédients faits maison qui sont éminemment bénéfiques pour nos ongles : l’ail, qui renforce les ongles et prévient l’apparition de champignons ; l’huile d’olive, qui les nourrit, et le jus de citron, qui blanchit et durcit la surface.

C’est pourquoi je vous propose un soin à base de masque maison très simple à préparer. Il consiste à mélanger une gousse d’ail avec de l’huile d’olive et du jus de citron, le tout bien écrasé jusqu’à obtenir une pâte. Si vous préférez, faites d’abord cuire l’ail pour qu’il ramollisse et se mélange mieux avec le reste des ingrédients.

Vous pouvez conserver ce masque dans un pot propre et l’appliquer dès que vous le pouvez. Gardez à l’esprit que l’odeur de l’ail persiste, alors essayez d’avoir suffisamment d’espace. Cela, pour ne pas avoir à quitter la maison avec vos mains qui sentent l’ail.