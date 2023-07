© Arrêtez de les boire : ces 7 boissons qui déshydratent fortement en période de canicule

Ces derniers jours, la vague de chaleur ne s’est pas arrêtée. Les températures vont jusqu’à 40°C et des températures négatives allant jusqu’à 50°C dans différentes parties du monde. De quoi nous inciter à boire certaines boissons !

Un grand nombre de personnes ont souffert de déshydratation. Bien qu’elles consomment de grandes quantités de boissons, ceux-ci ne semblent pas avoir d’effet sur l’organisme. Et cela ne serait pas vraiment dû à la personne, mais plutôt à ce qu’elle boit.

Plusieurs études ont mis en évidence que toutes les boissons ne sont pas idéales pour être consommées pendant cette vague de chaleur. Principalement parce qu’elles n’apportent pas de nutriments à l’organisme ou parce qu’elles ne sont pas vraiment hydratantes comme elles devraient l’être. Bien sûr, la question reste de savoir pourquoi. Nous y répondons avec 7 boissons qui vous déshydratent.

7 boissons qui déshydratent en cette période de canicule

Les boissons gazeuses

En effet, la grande majorité d’entre elles contiennent de la caféine et peuvent donc être responsables de la déshydratation. Ces boissons sont également riches en sucre et en sodium, ce qui, loin de vous aider, peut nuire à votre organisme. À lire Quelle équipe gagnera le jeu de la corde ? Résoudre l’énigme en 5 secondes

La bière

L’alcool n’est pas bon du tout et la consommation de bière en grande quantité n’aide pas vraiment à étancher la soif. Il a même été souligné que plus la consommation de ces boissons est élevée, plus la déshydratation est importante.

Vins et spiritueux

De la même manière que nous parlons de la bière, nous ne pouvons pas ignorer le sujet du vin et des liqueurs en général. Toutes les boissons contenant plus de 10 % d’alcool peut être déshydratante. C’est-à-dire qu’elle fait sortir beaucoup plus de liquide qu’elle n’en absorbe. Il est donc conseillé d’éviter ce type de boissons ces jours-là.

Le chocolat chaud

Entendre dire que quelqu’un veut boire ce type de boissons lorsque les températures sont aussi élevées peut sembler complètement fou. Pourtant, il y a des gens qui peuvent aimer en consommer. Dans ce cas, nous vous informons qu’il contient beaucoup plus de sucre et de calories qu’une canette de soda, et qu’il déshydratera donc votre corps.

Le café

La mention de cette boisson peut peut-être blesser de nombreuses personnes. Mais, en réalité, le café n’est pas si mauvais que cela. Cependant, il a été signalé que la consommation d’au moins 2 à 3 tasses de ces boissons pouvait entraîner une déshydratation. Il faut donc le consommer avec modération.

Boissons énergisantes

Comme vous le savez, ce type de boissons contient de la caféine, de faux sucres et des produits chimiques complexes. Ils peuvent sembler sains pour l’organisme, mais ils ne le sont pas. Au lieu de boire une de ces boissons, nous vous recommandons de consommer un thé, sans sucre. À lire Attention ! Ce TikTok explique pourquoi il faut éviter le café noir

Le thé sucré

Si nous parlons de thé, nous insistons sur le fait qu’il ne faut pas le consommer avec du sucre. La quantité de sucre ajouté le rend malsain. Et , contrairement au fait qu’il peut hydrater, il aura un effet néfaste.