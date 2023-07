© Ce sont les aliments qui vous aident à obtenir un bronzage sublime et sain

Un beau bikini qui ne laisse pas de traces et le port systématique d’une crème solaire favorisent le bronzage. Mais l’alimentation y joue aussi un rôle primordial et sera également votre grande alliée. Certains aliments, de par leur composition, favorisent le bronzage et améliorent l’aspect de la peau.

Les aliments qui favorisent le bronzage : manger beaucoup de carottes

« Les bêta-carotènes augmentent la production naturelle de mélanine, le pigment qui assombrit la peau. On les trouve dans les fruits et légumes jaunes, rouges, orange et vert foncé, comme les carottes », explique Vitoria Nutrition. Vous pouvez les consommer sous forme de smoothie, mais aussi crues en collation ou cuites dans des ragoûts.

Un bronzage plus durable grâce aux tomates

Les tomates sont incontournables dans les salades d’été et sont également parfaites pour le petit-déjeuner sur des toasts. « Les tomates ont des propriétés antioxydantes élevées. Mais le nutriment qui les rend essentielles pour les soins de la peau en été est le lycopène. Cette substance donne à la peau un aspect plus lisse et plus sain. Elle augmente et maintient également les niveaux de mélanine, préservant le bronzage et réduisant l’apparence des rides », soulignent les experts de la Nes Clinic.

Un fruit pour votre régime bronzage parfait ? Les cerises

Si vous cherchez un en-cas sain qui vous aidera à bronzer, optez pour les cerises. « Les cerises sont généralement riches en bioflavonoïdes, un pigment végétal qui stimule la production de collagène et agit comme un antioxydant, éliminant les radicaux libres et aidant à retarder le vieillissement prématuré de la peau causé par l'exposition au soleil ou d'autres facteurs », indique la clinique Novosalud.

Les aliments qui favorisent le bronzage, les poissons gras en raison de leurs acides gras.

« Les acides gras peuvent également aider votre bronzage à rester en place pendant plusieurs semaines après les vacances. Privilégiez donc les huiles végétales, comme notre chère huile d’olive, les noix et, bien sûr, les poissons bleus que nous offre la Méditerranée », révèle Nivea. Selon l’OCU, les poissons gras sont le marlin, l’anchois, le thon, la bonite, le maquereau, la frégate, l’aiguillat, le chinchard, la lamproie, le permis, l’espadon, le saumon et la sardine.

Incluez les abricots dans votre régime alimentaire estival.

Grâce à sa teneur en bêta-carotène et en lycopène, nous vous encourageons à inclure l’abricot dans votre régime de vacances. De plus, cet aliment n’est pas seulement bénéfique pour la peau. « Le bêta-carotène renforce notre système immunitaire », indique la Clinique bavaroise.

Pour bronzer, ajoutez des légumes secs à vos salades.

« Plus nous protégeons notre peau contre les radicaux libres et les effets néfastes des rayons UV, plus elle sera saine et plus elle aura l’air en bonne santé. Il est également très important d’augmenter la consommation d’aliments riches en antioxydants tels que les légumineuses », expliquent les experts de la Vass Clinic. Les plats à base de cuillères s’avèrent moins appétissants en été. Néanmoins, vous pouvez inclure des pois chiches, des lentilles et des haricots dans vos salades.

Les aliments qui font brunir : le poivron rouge

Le poivron rouge est un autre aliment riche en bêta-carotène. Il peut être consommé cru, rôti ou frit. Il entre également dans la composition de nombreux plats tels que la ratatouille ou l’escalivada.

Bronzer et s’hydrater en mangeant du concombre cet été

Le concombre favorise le bronzage grâce à sa teneur en bêta-carotène. D'autre part, il contribue également à l'hydratation de la peau. « Le concombre est un légume peu calorique en raison de sa faible teneur en glucides par rapport à d'autres légumes et de sa forte teneur en eau », souligne la Fondation espagnole de nutrition.

Les épinards, un autre aliment qui favorise le bronzage

« Les épinards contiennent du bêta-carotène et de l’alpha-carotène, deux vitamines qui stimulent le développement de la mélanine et protègent notre peau des rayons ultraviolets. Mettez-les sur votre liste de courses car non seulement vous bronzerez plus vite, mais votre peau sera mieux protégée des rayons du soleil », recommandent les experts du Centre médico-esthétique et chirurgical Pilo.

Boostez votre bronzage et rafraîchissez votre peau avec du céleri

Comme les cerises, le céleri est riche en flavonoïdes, ce qui en fait un aliment antioxydant. « Le céleri est un aliment peu énergétique et sa consommation est saine et rafraîchissante grâce à sa teneur en eau et en sels minéraux », affirment les experts de la Fondation espagnole de nutrition.