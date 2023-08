© Que signifie la lune dans ses différentes phases ? Voici la réponse

Découvrez le cycle lunaire et l'origine des nombreux noms de la pleine lune de chaque mois et les phases respectives.

Chaque mois, la lune passe par différentes phases, s’allongeant et s’affaiblissant dans sa transformation constante de la nouvelle lune à la pleine lune et vice-versa.

Le cycle lunaire se produit en partie parce que la lune ne produit pas sa propre lumière. L’éclat argenté que nous voyons est dû à la réflexion de la lumière du soleil sur la surface monochromatique de la lune.

En outre, notre vision de la Lune est régie par une bizarrerie de la gravité appelée couplage des marées. En fait, la Lune met à peu près le même temps à tourner sur son axe qu’à effectuer une orbite autour de la Terre. Cela signifie que, depuis la Terre, nous voyons toujours la même face de la Lune, bien que les deux faces reçoivent de la lumière lorsque la Lune est en orbite, de sorte que notre satellite n’a pas une face perpétuellement sombre.

Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil effectuent leur danse orbitale, la partie éclairée de la Lune entre en vue ou s'occulte. Cela crée alors une série de phases lunaires prévisibles. Au cours d'un mois donné, nous voyons huit phases lunaires différentes. Elles se définissent selon la proportion du disque lunaire qui est éclairée de notre point de vue. Le fait que la Lune est décroissante ou croissante entre également en considération.

Nouvelle lune

Pendant cette phase, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce qui signifie que la moitié lunaire que nous voyons n’est pas éclairée et que la Lune devient pratiquement invisible dans le ciel. Dans cette phase, nous ne pouvons voir la lune que lors d’une éclipse solaire.

Le quartier de cire

Au fur et à mesure que la surface éclairée de la lune augmente, elle entre dans la phase dite du croissant. Ainsi, moins de la moitié de la lune apparaît pleine.

Premier quartier

Dans cette phase, l’éclairage atteint la moitié de la Lune. De ce fait, le pourcentage de sa surface éclairée continue d’augmenter.

Croissant de lune gibbeux

Lorsque la lune est plus qu’à moitié pleine et que sa surface éclairée continue d’augmenter, on parle de croissant de lune gibbeux. Le mot « gibbeux » vient du latin et signifie « bosse ». On l’utilise depuis des siècles pour décrire des formes rondes ou convexes.

Pleine lune

Dans cette phase, la Lune se trouve derrière la Terre par rapport au Soleil. Ainsi, ce dernier éclaire entièrement sa face. C'est à ce moment-là que l'on peut parfois observer des éclipses de lune.

Lune gibbeuse décroissante

C’est le stade où plus de la moitié de la Lune est éclairée. De ce fait, la surface éclairée que nous pouvons voir diminue.

Dernier quartier

Durant cette phase, la lumière du soleil éclaire seulement la moitié de la Lune, mais la surface visible diminue.

Quart décroissant

À l’approche de la nouvelle lune suivante, la Lune est à nouveau réduite à un quart. Ainsi, moins de la moitié est éclairée.

Les autres noms de la pleine lune

Les pleines lunes comptent parmi les images les plus spectaculaires du ciel. Elles inspirent poètes, artistes et amoureux depuis des millénaires. Elles nous captivent aussi d’une manière unique. Les pleines lunes se produisent environ tous les 29,5 jours. Cela, lorsque la Lune se déplace vers le côté de la Terre qui se trouve à l’extrême opposé du Soleil.

Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le mouvement de la Lune pour suivre le cours de l’année. Ils veulent aussi établir des calendriers pour la chasse, les plantations et les récoltes. Les cultures anciennes du monde entier ont nommé les pleines lunes en fonction de certains comportement. Cela inclut des plantes, des animaux ou du temps qu’il faisait pendant le mois en question.

Janvier : la lune des loups

Les Amérindiens et les Européens du Moyen Âge auraient baptisé la pleine lune de janvier en référence aux hurlements de loups affamés se lamentant sur leur manque de nourriture. La pleine lune de ce mois s’appelle également la vieille lune et la lune de glace.

Février : lune de neige

Cette pleine lune doit son nom au froid et à la neige qui caractérisent le mois de février en Amérique du Nord. On appelle également cette phase la lune des tempêtes et lune de la faim.

Mars : lune des vers

La dernière pleine lune de l’hiver s’appelle lune des vers. Cela, en raison des traces de vers qui apparaissent dans le sol fraîchement dégelé. On appelle également cette phase la lune chaste, lune de la mort, lune de l’écorce (en référence à la neige, qui se transforme en une sorte d’écorce lorsqu’elle fond le jour et gèle la nuit) et lune de la sève, en référence à la saignée des érables.

Avril : lune rose

Les Amérindiens d’Amérique du Nord appellent la pleine lune d’avril « lune rose », d’après une espèce de fleur sauvage qui fleurit tôt. Dans d’autres cultures, on appelle cette phase la lune de l’herbe en germination, lune de l’œuf et lune du poisson.

Mai : lune des fleurs

L’abondance des fleurs en mai donne à la pleine lune le nom de lune des fleurs ou de lune des fleurs dans de nombreuses cultures. On appelle également cette phase la lune des lièvres, lune des semailles de maïs et lune du lait.

Juin : lune des fraises

En Amérique du Nord, la récolte des fraises en juin donne ce nom à la pleine lune du mois. Les Européens l’appellent également la lune rose, tandis que d’autres cultures la nomment la lune chaude pour le début de la chaleur estivale.

Juillet : lune des cerfs

Les bois des cerfs mâles, qui muent chaque année, commencent à repousser en juillet, d’où le nom amérindien de la pleine lune de juillet. On l’appelle aussi lune du tonnerre, en référence aux nombreux orages d’été du mois, et lune du foin, en référence à la récolte de foin de juillet.

Août : Lune de l’esturgeon

Les tribus de pêcheurs d’Amérique du Nord appelaient la pleine lune du mois d’août la lune de l’esturgeon, car l’esturgeon était abondant au cours de ce mois. On appelle également cette phase la lune du maïs vert, lune des céréales et lune rouge en raison de la teinte rougeâtre qu’elle prend sous la brume de l’été.

Septembre : lune des moissons

La pleine lune plus familière, la lune des moissons de septembre, fait référence à la période de l’année où on récolte les cultures, après l’équinoxe d’automne dans l’hémisphère nord. On appelle aussi cette phase la lune du maïs et lune du seigle.

Octobre : lune du chasseur

La première lune après la lune des moissons est la lune du chasseur. Elle est ainsi appelée parce que c’est le mois préféré pour la chasse au cerf et au renard. Ces derniers ne peuvent plus se cacher dans les champs fauchés. La lune des chasseurs est également particulièrement lumineuse et longue dans le ciel. Ce qui permet aux chasseurs de traquer leurs proies la nuit. On appelle également cette phase la lune du voyage et lune de l’herbe mourante.

Novembre : lune du castor

Il n’y a pas de consensus sur l’origine du nom de la lune des castors de novembre. Certains disent qu’elle vient des Amérindiens, qui posaient des pièges à castors pendant ce mois. D’autres affirment que le nom vient de l’activité accrue des castors lorsqu’ils construisent leurs barrages pour l’hiver. L’autre nom de cette phase est la lune glacée.

Décembre : lune froide

Le nom de la pleine lune de décembre, la lune froide, découle de l’arrivée de l’hiver. On appelle également cette phase la lune de la longue nuit et lune du chêne.

Lunes bleues

Les lunes bleues ne sont pas vraiment bleues. Bien que la définition exacte ait changé au fil des ans, la phase de la « lune bleue » s’utilise généralement pour décrire une deuxième pleine lune. Celle-ci se produit au cours du même mois civil, ce qui se produit en moyenne tous les deux ans et demi.

Les superlunes

L’orbite de la Lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait. De plus, sa distance par rapport à notre planète varie au cours d’un cycle orbital. Lorsqu’une pleine lune coïncide avec une approche rapprochée, ou périgée, l’orbe lunaire apparaît légèrement plus grand et plus lumineux que d’habitude. Ce qui nous donne une phase spécifique, ce que l’on appelle une superlune.