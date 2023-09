© 3 modèles de sourcils qui vous ajoutent instantanément 10 ans et que vous ne devriez jamais utiliser

Les sourcils sont l’élément essentiel de notre visage, qui rehausse ou atténue notre beauté. Selon les experts, si nous appliquons certains motifs, nous faciliterons la présence de signes de vieillissement. Tels que les rides et les lignes d’expression. Par conséquent, si vous ne voulez pas ressembler à une femme d’âge mûr, il vaut mieux les éviter.

Selon les experts en beauté, il a été prouvé que ces poils ont le pouvoir de rajeunir ou de vieillir. Et il est préférable de savoir comment les épiler pour ne pas le regretter plus tard. Car faire pousser les sourcils n’est pas facile, à moins d’utiliser le microblading. Il sera donc essentiel de connaître les dessins de sourcils qui nous favorisent. Et, dans ce cas, nous nuisent et nous font paraître plus âgées.

Des sourcils qui font paraître plus vieux

Sourcils incomplets

L’un des motifs à éviter si vous ne voulez pas avoir l’air d’une femme mûre est celui des sourcils incomplets. Ne les épilez pas de cette façon ou vous pourriez le regretter. Car cela ajoutera plusieurs années et vous devrez attendre quelques semaines pour y remédier. A moins que vous ne les teigniez pour qu’ils aient l’air d’une surpopulation de poils.

Sourcils fins

Il s’agit de la forme la plus à éviter, car elle est la moins flatteuse. Les sourcils fins étaient autrefois une tendance et, bien qu’ils aient fait leur retour ces dernières années, ils ont leurs inconvénients. Par exemple, ils vieillissent et donnent l’impression que les yeux sont très petits. Une femme qui les porte peut paraître jusqu’à 10 ans plus âgée.

Un sourcil

Ce que l’on appelle l’uni-sourcil ne crée pas d’harmonie sur le visage et donne l’impression d’être négligé. Ce qui est préjudiciable à votre beauté. Évitez cette forme et optez pour une forme pleine et naturelle qui n’accentue pas les rides. Vous aurez ainsi l’air d’une femme rajeunie.