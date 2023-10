© Les experts révèlent les 5 races de chiens les plus désobéissantes

L’une des choses à considérer avant d’ajouter un chiot à votre famille est de déterminer si vous aurez le temps d’éduquer et de dresser votre nouvel animal de compagnie, ainsi que de prendre en compte l’espace dont vous disposez à la maison et votre style de vie. Puisque certains chiens, aussi beaux soient-ils, nécessiteront plus de temps et d’attention. Par conséquent, nous partageons ici avec vous quelles sont les races de chiens les plus désobéissantes.

Selon les détails du livre « L’intelligence des chiens » de Stanley Coren, 51 % de leur intelligence provient de leurs gènes. Les 49 % restants découlent de facteurs environnementaux tels que leur âge et leur personnalité.

Ce sont les 5 races de chiens les plus désobéissantes

Shih Tzu

La race Shih Tzu fait partie de celles qui se démarquent sur la liste. En effet, ce sont des chiens très intelligents et leur dressage devient donc très compliqué. Selon Coren, cette race finit par profiter de son apparence, pour finir par entraîner son maître.

Basset

Les chiens appartenant à la race Basset Hound sont aussi généralement très jolis. Mais cette beauté est à la hauteur de leur intelligence. Cette race se caractérise par un odorat aiguisé, qu’elle met avant toute commande reçue par son dresseur.

Beagle

Un autre chien très populaire pour sa beauté est le Beagle. Cependant, selon Stanley Coren, c’est l’un des chiens les plus désobéissants. En effet, il est généralement très têtu et préférera suivre son nez plutôt que quoi que ce soit. Cependant, si vous consacrez du temps à son dressage, il sera très attaché à vous, car il est également très affectueux.

Pékinois

Chien courant

Si nous devions couronner une race pour être la plus désobéissante, le limier serait sans aucun doute le roi du comte. Puisqu’il est dans leur nature de suivre leur propre instinct plutôt que les ordres de leur propriétaire. Les Bloodhounds se caractérisent par un corps très fort, ils n’hésiteront donc pas à obtenir ce qu’ils veulent à plus d’une occasion.

Vous connaissez maintenant les caractéristiques de ces chiens. Ainsi, vous avez le choix entre ajouter un de ces canidés désobéissants à votre famille ou plutôt adopter un chien plus docile.