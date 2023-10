© Dormir avec votre chien au lit : quand vous pouvez le faire et quand vous ne devriez pas le faire

Dormir avec son chien a des aspects positifs et négatifs, mais est-ce sain ?

Comment le faire pour éviter que votre sommeil en soit affecté ?

Voyons ce que dit la science à ce sujet. Croyez-le ou non, plus de la moitié des propriétaires de chiens admettent avoir couché avec leur animal. Et dormir avec votre ami canin peut avoir de nombreux avantages même s’il y a quelques mais.

Une petite étude menée auprès d’adultes a révélé que les gens dorment bien avec un chien dans la chambre. Toutefois, ils se reposent moins bien lorsque le chien est sur le lit. Avoir un lit pour chien à côté du vôtre peut donc être une excellente solution.

Des bénéfices potentiels

D’autres recherches ont révélé que, comparés aux chats et à d’autres personnes (partenaire, frères et sœurs, etc.), les chiens au lit sont perçus comme moins perturbateurs du sommeil.

Pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, dormir avec leur animal de compagnie peut être bénéfique. Diverses études se sont penchées sur les avantages potentiels de dormir avec un chien. Ainsi, une enquête menée en 2018 auprès de femmes adultes a montré qu'un chien au lit était associé à un plus grand confort et une plus grande sécurité par rapport au partage d'un lit avec une autre personne ou un chat.

Les animaux de compagnie aident à soulager le stress et l’anxiété. Ils favorisent les liens sociaux et émotionnels, qui peuvent affecter l’humeur et la santé mentale en général. Une étude de 2012 a montré que les interactions homme-animal peuvent bénéficier à des facteurs liés au stress. Entre autres, on recense la fréquence cardiaque, la tension artérielle ou le cortisol.

Une étude de 2016 suggère même que pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les animaux de compagnie devraient être considérés comme la principale source de soutien. Par conséquent, dormir avec cet animal peut contribuer à renforcer ces avantages. Mais tout comme il y a des avantages, il y a sans aucun doute des inconvénients auxquels il faut faire face si nous mettons un chien dans notre lit, en dehors de savoir s’il tient sur le matelas.

Faites attention à la façon dont vous dormez

Selon Healthline, les chiens peuvent diminuer la qualité de votre sommeil. Une étude récente a indiqué qu’avoir un chien au lit augmente les mouvements humains. Cela peut potentiellement perturber le sommeil, mais ces personnes se souviennent rarement de s’être réveillées à cause du mouvement du chien.

Les chiens peuvent transporter des allergènes tels que la poussière et le pollen dans leur lit, aggravant les allergies graves et l’asthme, et peuvent propager des bactéries, des parasites et des champignons par leurs poils ou leur salive n’est probablement pas un compagnon de sommeil idéal et affecte notre capacité à bien dormir.

De plus, les chiens peuvent transporter des allergènes tels que la poussière et le pollen dans votre lit, aggravant les allergies graves et l'asthme, et peuvent propager des bactéries, des parasites et des champignons par leurs cheveux ou leur salive.

Enfin, selon l’agressivité de l’animal, il peut provoquer certaines blessures par griffures et morsures, que l’on peut difficilement éviter si l’on dort. Une autre question importante est de savoir si nous devons laisser les chiens dormir avec les enfants.

Les enfants et les animaux domestiques sont de merveilleux compagnons, mais les tout-petits sont plus sensibles aux germes que les adultes, surtout si l’animal a tendance à lécher.

De plus, les chiens agressifs peuvent être particulièrement dangereux pour les enfants. Ce qu’il faut à tout prix éviter, c’est que les animaux dorment avec un bébé. Cela, en raison du danger potentiel que représente l’animal.

Comment dormir avec votre chien au lit.

Il existe une série de routines dont vous devez tenir compte si, finalement, vous décidez de partager un matelas avec votre chien.

Promenez le chien avant d’aller au lit.

Entraînez-le à attendre votre permission pour monter sur le lit.

Soyez strict avec les règles et définissez clairement ce que l’animal peut et ne peut pas faire.

Consultez le vétérinaire pour des examens réguliers et des vaccinations.

Utilisez des traitements préventifs contre les puces et les tiques.

Changez régulièrement les draps et la literie.

Quand ne pas dormir avec son chien.

Il s’agit d’une nouvelle acquisition et n’a pas fait l’objet d’un examen médical ni de vaccinations.

N’est pas propre ou a la diarrhée.

A des vers, des acariens, des puces ou des tiques.

A tendance à mordre ou à gratter.

Bouge beaucoup ou est de grande taille.

Ronfler ou baver.