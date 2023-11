© Élue la plus belle mamie au monde à 67 ans, admirez sa beauté quand elle se retourne

Aujourd’hui, la société tend à nous faire penser que la beauté se trouve dans la jeunesse. Et que les femmes, par conséquent, ne peuvent plus espérer être désirables après un certain âge. Mais c’est évidemment un mensonge. Et une femme qui est déjà mamie veut nous le faire comprendre.

Cette femme, c’est Yazemeenah Rossi. Son but est de montrer à toutes les femmes que l’âge n’est qu’un nombre. Qu’il n’a pas d’importance. À l’approche de ses 70 ans, cette mamie se sent bien dans sa peau et plus belle que jamais. Et on la comprend.

Une mamie splendide

La peur de la vieillesse est naturelle. On craint de voir son corps faiblir, être moins solide et résistant. Et surtout, on a peur des ravages que cause la vieillesse. Sur la peau, les os, le cerveau. C’est une crainte universelle qui nous suit toute notre vie. Car la mort est inévitable.

Mais cette peur est d'autant plus présente chez les femmes. Tout simplement car la société nous laisse penser que les hommes vieillissent bien. Comme du bon vin. Alors que les femmes, elles, seraient comme des fleurs. Elles faneraient avec les années.

Mais une superbe mamie nous prouve, si besoin était, que c’est absolument faux. Yazemeenah Rossi est resplendissante et magnifique. En maillot, elle pourrait même créer des complexes à des jeunes femmes.

Il nous est difficile de croire qu’elle a presque 70 ans. Et pourtant, c’est la réalité.

Une mamie qui aime son corps

Yazemeenah Rossi aime son corps. Cette mamie aime le mettre en scène. Mais il faut dire qu’elle en prend grand soin. Hors de question pour elle de manger n’importe quoi, de fumer ou de boire de l’alcool. Son corps est un temple.

Elle est si à l’aise qu’elle n’hésite pas à devenir mannequin. Ainsi, la boutique en ligne The Deslyn l’a choisi pour être son égérie. Cette mamie réalise alors le rêve de millions de femmes en posant pour une créatrice. Et elle gagne par la même occasion un beau titre, celui de plus belle mamie au monde.

Cette mamie sait qu’elle est plus qu’une simple mannequin. Elle milite aussi pour ouvrir ce monde à plus de femmes. Des femmes qui n’ont plus 25 ans, mais qui sont pourtant belles. Il y a sans doute d’autres mamies, à travers le monde, qui pourraient suivre ses pas.

Elle devient mannequin

La créatrice de la marque ne regrette aucunement son choix. En effet, auprès de l’Huffington Post, elle se confie au sujet de sa superbe mamie modèle. « C’est une femme qui rayonne de santé et de vitalité ».

« Elle est confiante, elle est une artiste visuelle, elle prend soin d’elle-même. [Cette ligne parle] avant tout d’une personne qui a bien vécu et bien voyagé. Elle a de l’intelligence et de la confiance, et il s’agit de laisser transparaître cela ».

Il suffit de regarder les photos de cette magnifique mamie pour boire les paroles de la créatrice. C’est simple, on dirait qu’elle a été mannequin toute sa vie. En effet, elle sait parfaitement comment mettre son corps en valeur.

C’est donc un magnifique exemple à suivre. Et les femmes ont besoin de ces modèles qui s’éloignent du patriarcat et qui nous annoncent, peut-être, un avenir plus ouvert et radieux.