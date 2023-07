© Les experts répondent à la question : Faut-il jeter l'eau des légumes en conserve ?

Avec le rythme effréné de la vie, il est tout à fait normal que de nombreuses personnes comme nous succombent aux aliments en conserve. Cela survient en particulier pour les légumes qui prennent plus de temps à couper ou à éplucher pour la cuisson. On recense alors les carottes, le maïs, les haricots, les haricots verts, les pommes de terre et ainsi de suite.

Cependant, il faut savoir que beaucoup de ces aliments ne contiennent plus la même quantité de nutriments. Et ce, même après une certaine exposition à des conservateurs et à des méthodes d’emballage visant à les faire durer plus longtemps. Mais nous prenons le risque afin d’accélérer le temps de préparation de la recette et, le moment venu, nous ouvrons la boîte, jetons l’eau et passons à l’utilisation du légume.

Mais est-il conseillé de jeter l’eau des légumes en conserve ?

Certains d’entre nous le font machinalement, parce qu’ils le pensent, d’autres l’utilisent pour préparer des sauces ou des assaisonnements en rapport avec le ragoût dans lequel ils utiliseront le légume, d’autres encore la jettent pour éliminer l’excès d’humidité du légume sans savoir si c’est la chose la plus appropriée à faire ou non.

Est-il sain de consommer le liquide des légumes en conserve ?

Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), jeter l’eau des légumes en conserve et des légumineuses peut réduire l’absorption des vitamines et des minéraux que ces aliments contiennent. Et ce, en particulier lorsqu’ils contiennent un conservateur identifié comme E385 ou EDTA. À lire C’est la raison dangereuse pour laquelle vous ne devez pas conserver vos pommes de terre dans le réfrigérateur

Comment se débarrasser au mieux du liquide ?

L’autorité sanitaire européenne affirme que la consommation du liquide ne présente aucun danger. Néanmoins, il est préférable de le jeter et de rincer vos légumes ou légumineuses à l’eau courante. Cela, afin d’éliminer le E385, également connu sous le nom d’aquafaba. Cet ingrédient peut ne pas être présent dans les produits d’origine entièrement biologique.

Lorsque vous rincez les légumes et les légumineuses, vous verrez qu’il y a de la mousse. Cela survient surtout lorsque vous vous débarrassez du liquide. C’est parce qu’il contient des saponines, une molécule très savonneuse, que possèdent plusieurs légumes et en particulier les légumineuses. On peut, par exemple, utiliser le liquide pour faire une mousse de pois chiches.