© Les médecins précisent s'il est préférable de prendre des douches chaudes ou froides pour lutter contre la chaleur

Se doucher à l’eau froide peut sembler tentant par temps chaud. Pourtant, ce n’est pas la meilleure solution pour se rafraîchir. En effet, cela pourrait avoir l’effet inverse et rendre votre corps encore plus chaud.

Une douche chaude n’est pas non plus une bonne option, car elle nous donnerait également l’impression d’avoir plus chaud. En effet, les douches très chaudes comme les douches très froides affectent les mécanismes de régulation de la température du corps. La meilleure solution pour lutter contre la chaleur est donc, selon les experts, de prendre une douche tiède.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE L’ON PREND UNE DOUCHE FROIDE ?

La douche froide procure une sensation de fraîcheur immédiate. De plus, elle contribue à conserver la chaleur du corps.

L’un des mécanismes de réduction de la température corporelle consiste à faire remonter le sang au niveau de la peau. Cela, pour que la chaleur puisse s’échapper. Ce qui explique que l’on rougisse lorsque les températures sont élevées et que la peau soit chaude. Si vous vous douchez à l’eau froide pour vous rafraîchir, les vaisseaux sanguins de la peau se contractent. Ainsi, ils ne permettent pas à l’excès de température de s’échapper. À lire 5 secrets qui peuvent mettre fin à votre relation même s’il y a encore de l’amour

La douche froide arrête également la transpiration, qui est l’autre mécanisme du corps pour éliminer la température interne. C’est comme si vous trompiez le corps en lui faisant croire qu’il a froid, de sorte qu’il arrête de transpirer.

En résumé, se doucher à l’eau froide ne permet pas d’abaisser la température centrale du corps. Au contraire, cela bloque les mécanismes propres à l’organisme pour y parvenir : la transpiration et l’évacuation de la chaleur par les capillaires de la peau.

QUAND EST-IL PRÉFÉRABLE DE SE DOUCHER À L’EAU FROIDE ?

L’eau froide arrête immédiatement la transpiration et peut donc être une solution d’urgence pour les personnes qui transpirent excessivement, même si, après un certain temps, vous vous sentirez à nouveau chaud et que la transpiration peut être réactivée. À moins de prendre une douche froide pour arrêter la transpiration et de rester ensuite dans un environnement frais.

Si vous optez pour une douche froide afin de réduire la transpiration excessive, 30 secondes sous l’eau ne suffisent pas. Vous devez rester sous l’eau pendant un certain temps afin d’abaisser suffisamment la température de votre corps pour arrêter la transpiration.

LA DOUCHE IDÉALE CONTRE LA CHALEUR

L’idéal pour lutter contre la chaleur est de prendre une douche à l’eau tiède, voire un bain. En effet, ce dernier stimule le système de thermorégulation du corps en augmentant le flux sanguin vers la peau et en permettant une bonne transpiration. Ce qui contribue à réduire la température corporelle. À lire Voici ce qui arrive à votre corps si vous mangez des amandes tous les jours de la semaine

Les experts recommandent d’abaisser progressivement la température de l’eau à la fin de la douche, en laissant 10 secondes entre chaque changement de température pour permettre au corps de s’acclimater.

Après le bain, ne vous frottez pas vigoureusement le corps avec la serviette, car le frottement augmente la température corporelle, et habillez-vous dans une pièce fraîche pour ne pas recommencer à transpirer.