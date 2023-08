5 aliments à ne jamais congeler et que nous continuons pourtant à congeler

On peut congeler la plupart des aliments pour prolonger leur durée de conservation. Toutefois, certains d’entre eux ne conviennent pas au processus de congélation. Cela, en raison de leur composition ou de leurs caractéristiques.

De plus, si vous le faites, vous vous exposez non seulement à des changements de goût ou de texture, mais également à des problèmes de santé potentiels qui pourraient vous conduire aux urgences ou à l’hôpital.

Quels aliments ne doit-on pas congeler ?

Aliments à ne jamais congeler

Bien que la liste soit longue, nous mettrons en évidence les aliments les plus courants que nous congelons et ne devrions jamais congeler :

Oeufs dans la coquille :

Ne congelez pas les œufs entiers dans la coquille, car le contenu liquide se dilate lors de la congélation. Dans la même optique, cela peut fissurer la coquille et lui donner une texture caoutchouteuse. Si vous souhaitez congeler des œufs, il est préférable de séparer les blancs des jaunes. De plus, conservez ces aliments dans des contenants ou des sacs de congélation.

Légumes crus à forte teneur en eau :

Certains légumes à forte teneur en eau, comme la laitue, le concombre et les radis, ne peuvent pas toujours bien se congeler. En effet, le processus de congélation endommage la structure cellulaire de ces aliments.

Produits laitiers riches en matières grasses :

Les produits laitiers, tels que la crème fouettée et la mayonnaise, ne se congèlent pas bien en raison de leur forte teneur en matières grasses. Lorsqu’ils sont congelés et décongelés, ces produits peuvent se séparer et prendre une texture grumeleuse indésirable.

Fruits à forte teneur en eau et à peau épaisse :

Certains fruits à forte teneur en eau, tels que les pastèques et les concombres, ne conviennent pas à la congélation en raison de leur forte teneur en liquide. La plupart des diététiciens ne recommandent pas congélation de ces aliments.

Pommes de terre crues :

Les pommes de terre crues ne doivent pas être congelées crues car elles contiennent beaucoup d’eau. De plus, la structure cellulaire de ces aliments change lorsqu’on les met au frigo. Ce qui donne une texture pâteuse et peu appétissante lorsque vient le temps de les décongeler. Par contre, on peut parfaitement mettre les pommes de terre cuites au frigo.

Rappelez-vous également que lors de la congélation des aliments, il faut toujours utiliser des récipients appropriés. Vous pouvez aussi les étiqueter avec la date pour garder une trace de la durée de conservation.