© 5 traits pour identifier un psychopathe, selon la psychologie

Même si aujourd’hui nous sommes très habitués à entendre le mot psychopathe et à l’associer à un film sur un personnage dangereux et nuisible, ce terme s’éloigne de son véritable sens.

La psychopathie est un trouble complexe et difficile à expliquer. « Elle peut provoquer des malentendus dans le milieu social et professionnel », comme le soulignent les experts de Therapyside. Ils déclarent qu’il est également essentiel « de comprendre quelles sont ses principales caractéristiques pour traiter comme « ce doit être une personne qui les possède ».

Selon les experts de Therapyside, la psychopathie est un trouble mental de la personnalité antisociale. Ainsi, elle se caractérise par des comportements impulsifs et une attitude agressive. On recense aussi un manque d’empathie, de remords et de sentiments de culpabilité, mais également une désobéissance systématique aux règles et obligations sociales.

En psychologie, il existe une liste de symptômes permettant de diagnostiquer un trouble psychopathique, parmi lesquels se distinguent les suivants :

1.- Tendance au mensonge pathologique

Ce sont des gens qui mentent fréquemment sans raison claire.

2.- Manipulations du psychopathe

Ils utilisent les autres pour parvenir à leurs propres fins sans se soucier de leurs sentiments ou de leur bien-être.

3.- Absence de remords ou de culpabilité chez le psychopathe

Ils ont une incapacité visible à se sentir coupables de leurs actes. Et ce, même quand ils nuisent aux autres.

4.- Manque d’empathie chez le psychopathe

Ils sont incapables de comprendre ou de se connecter aux sentiments des autres.

5.- Charme superficiel

Les psychopathes aussi la capacité d'être doux, persuasifs et charismatiques.

Maintenant que vous connaissez les principales caractéristiques d’un psychopathe, vous pouvez désormais les éviter. Cela vous évite de nombreux désagréments, surtout dans votre vie privée. Mais ce genre de personne peut aussi s’immiscer dans la carrière professionnelle. Ainsi, la prudence est toujours de mise si vous faites face à ce genre de personne.