© 7 yaourts dangereux pour la santé à éviter de manger à tout prix, les raisons expliquées

Si vous aimez les yaourts, sachez que tous ne sont pas bons pour votre santé. On vous met en avant ceux de vous devez vous méfier.

Des millions de Français raffolent des yaourts. Pour eux, un repas se termine avec cette douceur. Et ils pensent que c’est très bon pour la santé. Après tout, on insiste souvent sur l’importance de consommer des produits laitiers. Alors pourquoi s’en priver ?

Disons que la réalité est plus nuancée que cela. Les produits laitiers sont intéressants et les yaourts ont, en effet, de véritables bienfaits. Mais encore faut-il bien les choisir. En effet, certains produits sont mauvais. Et c’est le moment de les connaître.

Les nombreux bienfaits du yaourt sur la santé

On conseille la consommation de yaourts aux personnes qui ont des problèmes de digestion. En effet, ces derniers contiennent des probiotiques. Or, ces micro-organismes favorisent la bonne santé intestinale. En effet, ils permettent de maintenir la flore intestinale en parfait équilibre. C’est à la fois bénéfique pour la digestion et pour le renforcement du système immunitaire.

En outre, les yaourts se distinguent par leur richesse en calcium, un minéral indispensable pour la santé des os et des dents. La consommation régulière de yaourt joue un rôle important dans le maintien d'une densité osseuse optimale et dans la prévention de l'ostéoporose, en particulier chez les individus plus âgés.

Les yaourts constituent également une source de protéines de qualité, essentielles pour la croissance, la réparation et le maintien des tissus corporels. Les protéines jouent un rôle central dans la construction musculaire, la régulation de l’appétit et la sensation de satiété.

Enfin, pour ceux qui ont des difficultés à tolérer le lactose, les yaourts peuvent représenter une option plus digeste que le lait, grâce à l’action des bactéries probiotiques qui facilitent la décomposition du lactose.

Il faut bien choisir ses yaourts

Cependant, bien que ces avantages suscitent l’envie de consommer des yaourts, il est crucial de faire des choix judicieux. Il est impératif d’éviter certains types de yaourts qui peuvent être néfastes pour la santé.

C’est le cas notamment des yaourts à boire. Ils contiennent des quantités trop importantes de sucre. Certains sont même trop riches en sel. À long terme, cette composition peut entraîner une rétention d’eau et une élévation de la tension artérielle. Bien que ces yaourts soient souvent inclus dans les menus pour enfants des fast-foods, ils ne constituent pas une option idéale pour la santé des plus jeunes.

Les yaourts à la grecque ne doivent pas non plus s'inscrire dans vos habitudes alimentaires. Pourquoi ? Du fait de leur teneur en sucre, avec parfois 10% de lipides et d'acides gras saturés.

Si vous aimez ces yaourts, on vous recommande d’opter pour des versions à base de lait de vache (moins calorique que le lait de brebis) et sans ajout de sucre.

Les produits dont il faut se méfier

Au supermarché, votre regard peut se tourner vers les packagings des yaourts allégés. Mais méfiez-vous. En effet, ces derniers n’auront peut-être pas de matières grasses laitières. En revanche, ils auront énormément de sucre.

Par ailleurs, une méfiance similaire est de mise envers les yaourts aux fruits, qui peuvent également être trompeurs en raison de leur faible contenu en fruits réels. On compte parfois uniquement sept grammes de fruits.

Cette précaution s’étend également aux yaourts aromatisés. En ce qui concerne les versions avec du lait entier, on déconseille une consommation régulière en raison de leur teneur en crème.