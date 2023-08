© Oubliez les varices avec ces aliments que vous devriez inclure dans votre alimentation quotidienne

En plus d’être un problème esthétique, les varices peuvent être gênantes, douloureuses et entraîner des complications pour la santé. Heureusement, il existe des aliments que nous pouvons intégrer à notre régime alimentaire constant. Et qui, grâce à leurs bienfaits et à leurs propriétés, peuvent nous aider à faire disparaître et à contrôler ce problème. Nous allons vous les présenter dans cet article !

Aliments contenant des graisses polyinsaturées

Les varices apparaissent lorsque les veines ne parviennent pas à renvoyer correctement le sang vers le cœur. C’est pourquoi la consommation d’aliments qui nous aident à prendre soin de notre santé cardiovasculaire est essentielle pour faire disparaître ce problème. D’ailleurs, tous les aliments contenant des graisses polyinsaturées aident à contrôler les niveaux de cholestérol et de triglycérides. En plus, ils favorisent également la circulation sanguine, notamment les huiles de graines, l’huile d’olive, les noix ou les poissons gras.

Les aliments riches en fibres

Le surpoids étant l’un des facteurs favorisant l’apparition des varices. Il est donc important d’avoir une alimentation équilibrée pour contrer ce problème. En effet, le surpoids augmente la pression à l’intérieur de l’abdomen et perturbe le retour du sang vers le cœur. Les aliments riches en fibres, tels que les fruits, les légumes secs, les légumes, les céréales et les noix peuvent donc être d’une grande aide pour lutter contre les varices.

L’eau

Boire suffisamment d’eau tout au long de la journée permet d’améliorer la circulation sanguine et de faciliter les processus digestifs. Cette routine réduise ainsi la pression dans l’abdomen et évite certains des facteurs à l’origine des varices. Bien qu’il n’y ait pas de quantité d’eau à boire par jour, il est donc conseillé de consommer entre un litre et demi et deux litres par jour. À lire Qu’arrive-t-il à mes reins si je bois plus de deux tasses de café par jour ? Voici la réponse

Les aliments qui apportent des antioxydants

En plus de protéger l’organisme des radicaux libres et du vieillissement, les antioxydants ont un effet anti-inflammatoire et vasoconstricteur. Ainsi, il contribue à maintenir votre système circulatoire en bon état. Il permet ainsi à vos veines de fonctionner correctement. Vous trouverez ce type de nutriments dans des aliments tels que les avocats, les fruits rouges, les légumes à feuilles vertes. Et aussi dans les tomates, les oranges, les carottes, les brocolis et les raisins, entre autres.