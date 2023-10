© Conseils d'experts pour exploiter l'énergie apportée par la pluie de météores de Halley

Nous sommes à quelques jours d’un phénomène astronomique spectaculaire : la pluie de météores de la comète de Halley. On la connaît aussi sous le nom de pluie de météores des Orionides.

Il s’agit de fragments libérés par la comète, qui passe tous les 76 ans. Ces fragments brûlent en entrant dans l’atmosphère terrestre, produisant un spectacle visuel très attractif.

Selon les experts, il lance entre 15 et 70 météores par heure. Et ils se déplacent à une vitesse de 66 kilomètres par seconde. Cela vaut donc la peine d’en profiter avec divers rituels.

Quand et comment observer la pluie de météores de la comète de Halley ?

Selon l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), la pluie de météores de la comète de Halley sera visible en France le 21 octobre jusqu'à 3 h 11 le 22 octobre.

On estime qu’il y aura environ 20 météorites par heure. Et la bonne nouvelle est que vous n’avez besoin d’aucun instrument spécial pour les voir. En effet, elles seront disponibles pour être vues en champ libre ou dans une zone éloignée de la pollution lumineuse.

Rituels pour profiter de la pluie de météores de la comète de Halley

Charger des cristaux et des amulettes

Si vous possédez du quartz et des cristaux que vous utilisez comme amulettes, il est temps de les charger. Commencez par les nettoyer, mettez-les sous le robinet d’eau pendant quelques secondes pour éliminer la charge énergétique négative. Puis, passez-leur un encens de votre choix pour les protéger. Le jour de la pluie de météores, laissez-les exposés à l’air libre toute la nuit.

Eau étoilée

Vous pouvez faire de même en récupérant plusieurs bols d’eau étoilée. Comment ? Nettoyez vos bols avec de l’encens, puis remplissez-les d’eau propre et placez-les sur le rebord de la fenêtre. Cela, afin qu’ils reçoivent l’énergie de la pluie de météores. Le lendemain matin, retirez les bols et stockez votre eau que vous pourrez utiliser pour le nettoyage énergétique de votre maison.

La pluie d’étoiles de la comète de Halley est un merveilleux phénomène céleste qui se produit environ tous les 76 ans. Si l’observation de cet événement peut être passionnante et magique, il est important de se rappeler que les rituels et les pratiques associés à la pluie d’étoiles font partie des traditions et des croyances personnelles.

Chaque individu peut avoir sa propre façon d'exploiter l'énergie de ce phénomène, par exemple en faisant des demandes, en méditant ou simplement en profitant de la beauté du ciel étoilé. Quels que soient les rituels ou les croyances, le plus important est d'apprécier les merveilles de l'univers et de se connecter à la nature. Profiter de la pluie d'étoiles peut être un moment privilégié de contemplation et de connexion à quelque chose de plus grand que nous.