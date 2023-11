© 60 Millions de consommateurs dévoile le meilleur supermarché pour acheter du poisson

On encourage les Français à consommer du poisson. Mais encore faut-il bien le choisir. Certains fabricants n’hésitent pas à ajouter des conservateurs et autres additifs dont on se passe volontiers. Comment, dès lors, faire le bon choix ?

Cette question trouve une réponse grâce aux experts de 60 millions de consommateurs. Ces derniers ont mené l’enquête et peuvent enfin nous dire dans quel supermarché nous pouvons acheter du poisson.

Le poisson, un aliment de choix

Si les nutritionnistes et autres médecins conseillent de manger du poisson, ce n’est pas pour rien. La liste de ses bienfaits est longue. D’abord, c’est une excellente source de protéines. Or, ces dernières sont essentielles pour la croissance et la reconstruction musculaire. Les amateurs de sport savent de quoi nous parlons.

En outre, les poissons gras (comme le thon ou le saumon) sont riches en acides gras oméga-3. Votre santé cardiovasculaire vous en remercie. Et votre cerveau également puisque la consommation de poisson améliore la cognition et réduit le risque de dépression.

Enfin, on trouve dans le poisson de nombreuses vitamines et minéraux intéressants. On pense à la vitamine D, au zinc, au fer ou encore au sélénium. Or, ils sont déterminants pour diverses fonctions biologiques.

On vous encourage donc évidemment à consommer du poisson deux fois par semaine. Maintenant que nous savons cela, il faut savoir où l’acheter.

L’analyse de 60 millions de consommateurs

Les experts du magazine savent que les Français aiment le poisson. Ils ont donc décidé de se pencher sur les trois références qui se vendent le plus : le saumon, le thon et le cabillaud.

Pour leur étude, les journalistes cherchent dans ces poissons la présence de polluants, la teneur en polychlorobiphényles (PCB) et en dioxines. Et ce n’est pas tout. En effet, ils vérifient également si on trouve des antibiotiques dans les poissons, et s’ils ont un fort impact environnemental ou non.

Cela permet donc au magazine d'établir un classement pour les différents poissons. En ce qui concerne le dos de cabillaud, c'est à Monoprix qu'on trouve le meilleur. Il obtient en effet la note de 13,5 sur 20. Juste derrière, avec la même note, on trouve celui disponible chez Lidl. Quant au dos de cabillaud Le Poissonnier de chez Auchan, il s'en sort avec 12,5 sur 20.

Des poissons n’ont pas la moyenne

En revanche, ne cherchez pas des bonnes notes en ce qui concerne le thon. Aucune référence n’a la moyenne. Et pour cause, l’impact environnemental fait pencher la balance du mauvais côté.

Mais si vous tenez vraiment à en acheter, il faudra alors se rendre chez Lidl ou Monoprix. Les deux enseignes proposent ces poissons et s’en sortent avec 8,5 sur 20.

Enfin, puisque les fêtes de fin d’année approchent, on sait que le saumon va rencontrer un grand succès. Sachez alors que c’est le pavé de Norvège en barquette Le Marché, de Carrefour, qui arrive en tête avec 14 sur 20. Avec la même note, on trouve juste après le saumon origine Norvège de Monoprix Bio.

Mais vous constatez que pour le poisson, les notes ne sont jamais excellentes. On vous déconseille donc d’en manger tous les jours. Mais une à deux fois par semaine, c’est bon pour vous.