© Pourquoi ne devriez-vous jamais dormir avec votre téléphone à côté de vous au lit ?

L'utilisation fréquente des téléphones portables, surtout dormir avec, entraîne une dépendance à leur égard et affecte notre santé mentale.

Dormir à côté de notre téléphone portable est sans aucun doute devenu une mauvaise habitude pour une grande partie de la population. En effet, on utilise nos appareils jusqu’à une seconde avant de fermer les yeux. Or, cette coutume renferme un véritable danger pour la santé.

L’impact négatif sur la qualité du sommeil et donc sur la santé

Certains experts dans le domaine réalisent des recherches sur la proximité du téléphone portable. Une étude menée au Royaume-Uni en 2021 a mis en lumière ce problème. Il rapporte que près de 70 % des jeunes entre 18 et 30 ans souffrent de troubles du sommeil. Cela découle de leur dépendance au téléphone portable, notamment avant de dormir.

Effets néfastes d’être près du téléphone avant de dormir

Ces résultats mettent l’accent sur le besoin urgent de s’attaquer à l’influence néfaste du téléphone portable sur notre sommeil nocturne. Dormir avec son téléphone portable à côté de soi est particulièrement nocif pour la santé. La raison réside dans l’exposition à la lumière émise par ces appareils. La lumière bleue émanant des téléphones peut bloquer la production de mélatonine. Pourtant, cette dernière est une hormone qui régule le cycle du sommeil.

Exposer le cerveau à cette lumière juste avant de dormir entraîne une baisse de la production de mélatonine. Cela entrave alors la capacité à s'endormir et affecte à terme la qualité de notre repos. Les messages des téléphones portables et la lumière nocturne perturbent le sommeil. De plus, ils causent également des problèmes de santé à long terme.

Il faut donc envisager de laisser le téléphone portable hors de portée la nuit. Cela, pour protéger la santé et améliorer la qualité du sommeil.

Diverses études au cours de la dernière décennie disent qu’avoir un téléphone portable à proximité avant de dormir a un impact négatif. Cela implique à la fois sur la qualité du sommeil et sur la santé en général.

Dormir avec le téléphone s’associe à des risques pour la santé, tels que la hausse de la tension artérielle. On recense aussi les maladies cardiovasculaires, l’obésité et les accidents vasculaires cérébraux. En outre, des recherches montrent que l’usage fréquent du téléphone portable déclenche une réponse de plaisir dans le cerveau des gens. Ce qui conduit alors à une dépendance.

Il faut éviter de dormir avec un téléphone portable à côté de soi. Cela, en raison des effets négatifs potentiels sur la qualité du sommeil et la santé en général. L’exposition à la lumière bleue émise par les écrans des appareils peuvent perturber le rythme circadien. Cela entrave aussi le sommeil.

En outre, la présence constante d'un téléphone portable peut entraîner de l'anxiété et une dépendance. Ce qui nuit au repos et au bien-être mental. Il vaut mieux éteindre les appareils avant de dormir. Cela permet de créer un environnement propice à un sommeil réparateur.