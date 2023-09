© Déjà vu : comment comprendre le phénomène de l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose

Le déjà-vu est un phénomène psychologique qui consiste en la sensation d’avoir déjà vécu une situation nouvelle, mais qui ne s’est jamais réellement produite. C’est un phénomène qui se produit dans le cerveau et on pourrait dire que c’est la seule certitude. Tout au long de l’histoire, la science a tenté de lui donner une explication concrète, mais parmi toutes les théories qu’elle a élaborées, aucune n’est totalement convaincante.

Il existe plusieurs théories scientifiques et philosophiques qui tentent d’expliquer ses causes psychologiques, mais aucune n’est définitive. C’est pourquoi, jusqu’à aujourd’hui, la science continue d’étudier ce phénomène. C’est même le philosophe français Emile Boirac qui a été l’un des premiers à l’étudier et qui lui a donné son nom en 1876.

Qu’est-ce que le déjà-vu ?

Le déjà-vu est parfois confondu avec certains phénomènes précognitifs, où une personne croit pouvoir anticiper ce qui se passera plus tard et finit par avoir raison. Mais la différence essentielle de ce phénomène est qu’il est ressenti pendant un événement, et non avant. En revanche, les expériences précognitives, si elles sont vraies, révèlent des choses qui se produiront dans le futur, et non quelque chose que nous avons déjà vécu.

On estime que le déjà-vu se produit de temps à autre chez 60 à 80 % des personnes. Il s'agit d'une expérience presque toujours éphémère, qui survient sans prévenir et qui est aléatoire. La plupart des experts affirment qu'il s'agit d'une expérience basée sur la mémoire. Et que les centres de mémoire du cerveau en sont donc responsables.

Certains considèrent le déjà-vu comme une simple illusion de l’esprit, un produit courant des limites de la mémoire. D’autres, en revanche, envisagent la possibilité d’une raison plus profonde, d’une signification plus spirituelle. Cependant, il n’existe aucune preuve scientifique à l’appui de cette idée. De sorte que les interprétations mystiques possibles du déjà-vu relèvent de à la fiction.

D’un point de vue clinique, le déjà-vu n’est pas une indication de quelque chose de grave, comme une maladie mentale. Néanmoins, certains facteurs sont liés à l’apparition du déjà-vu, comme l’épuisement ou le stress. Selon la science, cela découle du fait que la fatigue peut affecter la mémoire à court et à long terme.