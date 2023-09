© Voulez-vous vivre plus ? Des experts révèlent combien de pas vous devriez faire par jour pour prolonger votre vie

La marche est l’un des exercices les plus simples et les plus sains qui soient. Mais le nombre de pas par jour associés à une bonne santé tend à varier selon les personnes interrogées. C’est du moins ce qui s’est passé, car une nouvelle étude a révélé le nombre de pas nécessaires pour rester en bonne santé.

Récemment, des chercheurs de l’université de Lodz, en Pologne, réalisent une étude. Ils publient leurs résultats dans l’European Journal of Preventive Cardiology. Leur analyse a notamment montré que l’objectif d’un nombre moyen de pas par jour pour rester en bonne santé est plus proche qu’on ne le pensait.

Combien de pas dois-je faire pour rester en bonne santé ?

Selon l’étude, qui a analysé les résultats obtenus par plus de 200 000 personnes, faire 2 300 pas par jour permet de réduire de manière significative la possibilité de souffrir d’une maladie coronarienne.

Si ce nombre est fixé à 3 967 pas, les risques de mourir de presque toutes les maladies graves, comme certains types de cancer, diminuent considérablement, selon l'étude, qui a suivi les résultats pendant sept ans.

« Plus le nombre de pas est élevé, plus le risque de décès est faible. Par exemple, pour des moyennes de 5 537, 7 370 et 11 529 pas par jour, le risque de maladie terminale a diminué respectivement de 48, 55 et 67 % », indique l’étude.

En fait, les avantages de l’exercice physique se multiplient à chaque fois que l’on fait 1 000 ou 500 pas supplémentaires. Les experts suggèrent donc de marcher ou de monter autant de marches que possible. Et si vous pouvez le faire à un jeune âge, c’est encore mieux.

Les chercheurs soulignent que ces routines peuvent être des facteurs de maintien d’un corps en bonne santé. Toutefois, il faut les combiner à une bonne alimentation et à des habitudes d’hygiène du sommeil,

La sédentarité est à l’origine de 3,2 millions de décès par an : OMS

Les données révélées par l’Organisation mondiale de la santé s’avèrent très précises. Le manque d’exercice par jour est lié à la mort d’au moins 3,2 millions de personnes par an.

Les contraintes relatives à la pandémie de grippe aviaire poussent des millions de personnes à abandonner leur programme d'exercice. Et l'émergence de formes de travail encore plus sédentaires, telles que le travail à domicile aggravent ce cas.

L’agence des Nations unies elle-même établit des paramètres spécifiques. Selon elle, on considère une personne comme étant sédentaire si elle fait moins de 5 000 pas par jour. Ce qui est le cas de millions de personnes dans le monde.

L’Organisation mondiale de la santé recommande un minimum de 150 minutes d’activité physique modérée par semaine. Cela, pour les personnes âgées de 18 à 64 ans, ou 75 minutes si elle est vigoureuse.