© Découvrez la raison pour laquelle devriez dormir avec des chaussettes, selon des experts

Au repos, c’est un arrêt obligatoire pour le corps, où les gens s’allongent pour dormir et recharger leur énergie. Mais ceux qui arrivent très fatigués choisissent de fermer les yeux sans enlever leurs chaussettes. D’autres, quant à eux, décident de les laisser debout. C’est une décision que chacun peut prendre selon ses goûts. Néanmoins, cela peut avoir des conséquences qui reflètent le soin des pieds.

Les motivations qui entourent les personnes qui choisissent de laisser ou non leurs chaussettes diffèrent les unes des autres. Peut-être que pendant les nuits d’hiver, avant d’aller dormir, les chaussettes nous aident à nous protéger du froid qui s’attache facilement à nos pieds. Tandis que d’autres, pour des raisons d’hygiène, suggèrent de les retirer pour prévenir l’apparition de maladies comme le pied d’athlète.

Malgré l’ambivalence générée, une étude menée par des experts médicaux a révélé la bonne option à prendre à ce sujet avant de prendre un congé.

Quelle est la bonne option pour porter des chaussettes avant de dormir ?

On se demande souvent s’il est bon ou mauvais de dormir avec ses chaussettes tous les soirs. Néanmoins, il faut garder à l’esprit qu’il existe certaines croyances à propos de cette action. Comme le premier, on dit qu’en portant des chaussettes le plus longtemps possible, cela peut affecter la circulation sanguine dans les pieds. Cependant, ce n’est pas vrai et cette notion n’affectera donc pas notre repos normal. À lire 3 habitudes qui peuvent améliorer votre santé mentale, selon des experts

Selon une étude scientifique fournie par la Société espagnole de neurophysiologie clinique, présidée par le Dr Picornell Darder, ils ont déclaré qu’avant de faire une pause, il existe une option idéale pour améliorer la santé.

Comme indiqué, pour dormir paisiblement et obtenir un sommeil réparateur, il faut une température corporelle équilibrée pendant la nuit. À cet égard, les chaussettes pendant les pauses améliorent l’état de notre corps grâce à un sommeil profond et détendu.

En résumé, en mettant des chaussettes au coucher, elles peuvent apporter de multiples bienfaits positifs au corps. Car en plus de maintenir une température corporelle équilibrée, il contribue à améliorer la qualité du repos. Et ce, en ne ressentant pas la présence de froid sur les pieds, en plus d’hydrater la zone du talon.

Mais cela n’élimine pas la possibilité d’utiliser ou non des chaussettes pendant les pauses, selon le choix et les goûts de chacun.