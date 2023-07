© Voici ce qui arrive à votre corps si vous mangez des amandes tous les jours de la semaine

Découvrez les propriétés de ces amandes et la meilleure façon de les introduire dans votre alimentation quotidienne.

Les experts conseillent de consommer une petite poignée d’amandes par jour. Plus précisément, entre 10 et 20 amandes, en fonction de votre activité quotidienne. Vous pouvez les manger en milieu de matinée, à l’heure du goûter ou à n’importe quel autre moment de la journée, mais la vérité est que si vous vous habituez à cette routine, votre corps vous en remerciera. Si vous ne connaissez pas encore les nombreux bienfaits de ces fruits à coque pour votre organisme, lisez la suite. Nous résumons alors ci-dessous les propriétés de ces fruits à la coque et la meilleure façon de les consommer.

Les bienfaits de la consommation quotidienne d’amandes

Les amandes sont des aliments très nutritifs qui nous apportent des protéines, des acides gras mono-insaturés, des acides gras insaturés, des fibres, du calcium et des vitamines. Parmi les nombreux avantages de la consommation quotidienne d’amandes, nous allons en souligner cinq.

Contrôlez votre taux de cholestérol

La consommation quotidienne d’une petite portion d’amandes peut vous aider à contrôler votre taux de cholestérol sanguin.

Ils prennent soin de votre cœur

Ces noix sont très riches en antioxydants, elles sont donc parfaites pour prendre soin de votre santé cardiovasculaire et prévenir les maladies cardiaques. À lire Vous voyagez en été ? 12 conseils de santé à connaître pour ne pas gâcher vos vacances

Elles sont riches en fibres

Les amandes contiennent une quantité importante de fibres. Leur consommation contribue donc à améliorer votre santé intestinale et à prévenir la constipation.

Elles aident à perdre du poids

Les amandes sont assez caloriques (576 kilocalories pour 100 grammes) mais elles peuvent toutefois vous aider à perdre du poids. Cet aliment est donc très rassasiant et vous apporte des vitamines et de l’énergie.

Améliorer l’aspect de la peau

Les amandes contiennent du magnésium et leur consommation peut vous aider à générer plus de collagène, ce qui se manifestera rapidement sur votre peau, la rendant plus éclatante.

La meilleure façon de consommer des amandes

La meilleure façon de consommer des amandes au quotidien est de les manger le plus naturellement possible. Optez alors pour des amandes qui ne sont ni frites ni grillées et bien sûr sans sel ajouté. Il est préférable de les consommer à deux moments différents de la journée.

Le déjeuner et le goûter peuvent être le moment idéal pour consommer ces aliments. Vous pouvez également les transporter dans votre sac à dos et les consommer avant ou après l’entraînement à la salle de sport ou si vous allez vous promener et avez besoin d’une dose supplémentaire d’énergie. À lire Sommeil réparateur : deux aliments à consommer le soir pour mieux dormir

Combien d’amandes faut-il consommer par jour ?

Malgré les multiples bienfaits que les amandes peuvent apporter à notre organisme, il n’est pas conseillé d’en abuser. La quantité recommandée par les experts varie alors entre 10 et 20 unités.