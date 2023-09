© A quelle température est-il préférable de boire de l’eau : froide ou tiède ? Les experts l'expliquent

Nous savons tous qu’il faut boire 1 à 2 litres d’eau pour rester en bonne santé. Mais il y a un éternel combat pour savoir laquelle est la meilleure : l’eau froide ou l’eau tiède ? Jusqu’à présent, nous avons bu l’eau comme nous l’aimions. Pourtant, il existe des recommandations médicales qui ont plus de poids qu’on ne l’imagine.

Les nutritionnistes et les médecins recommandent généralement des options qui ne sont pas très appétissantes. Néanmoins, ils constituent la meilleure option pour ingérer des boissons et des aliments, selon la science. C’est pourquoi nous allons mettre fin au débat sur ce qui est le mieux. Boire de l’eau chaude ou l’eau froide ? Nous avons décidé de partager avec vous quelques faits.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, un adulte en bonne santé a besoin d’environ 35 ml d’eau par kilo de poids corporel et par jour. Cela signifie qu’une personne de 50 kg doit boire 1,7 litre d’eau par jour. Une personne de 60 kg 2,1 litres, une personne de 70 kg 2,4 litres et une personne de 80 kg 2,8 litres.

Boire de l’eau froide revient-il à boire de l’eau chaude ?

Selon les experts, il est préférable de boire de l’eau chaude ou tiède lors de la pratique d’un sport ou après un repas. En effet, cela permet une bonne digestion et l’élimination des toxines dans l’organisme. Ce n’est pas le cas de l’eau froide, car la température peut durcir l’huile contenue dans les aliments que nous consommons. Ce qui rend la digestion difficile et crée des dépôts graisseux. À lire Les 5 aliments à intégrer à vos repas pour éliminer le tartre dentaire

Les avantages de boire de l’eau tiède

Ce n’est pas que l’eau froide soit mauvaise, mais il faut savoir quand la boire pour ne pas entraver les processus. En effet, d’autres études montrent que l’eau tiède améliore la circulation sanguine. Ce qui contribue à purifier le sang, et même lorsqu’elle est plus chaude, elle peut aider à nettoyer les cellules de la peau. Donc, oui, boire de l’eau chaude a plus d’avantages.

Toutefois, un médecin de la Cleveland Clinic affirme qu’en matière d’hydratation, la température est la chose la moins importante. Et ce, tant que l’eau atteint votre corps et contribue à stopper la déshydratation et la soif.