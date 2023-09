© Comment le café affecte-t-il les reins ? C'est ce que disent les experts de la santé

Commencer la journée sans une tasse de café chaud, c’est comme ne pas avoir commencé. Pour beaucoup, c’est le principe, car ils sont de fidèles adeptes de cette boisson particulière. Le café est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l’eau. En plus de sa saveur exceptionnelle et de son arôme caractéristique, le café présente de nombreux points positifs pour l’organisme dont on peut profiter.

Parmi ses bienfaits, selon Medline Plus, le café donne un coup d’énergie en début de journée. Il contient également différents composants, on peut trouver de la caféine qui a un effet qui amène les gens à rester en état d’alerte. Cet ingrédient stimule le système nerveux, génère du plaisir et augmente la concentration.

Cependant, certaines personnes peuvent souffrir d’effets secondaires si la caféine est consommée en excès. Dans certains cas, elles peuvent ressentir des tremblements, de l’insomnie, des étourdissements, des maux de tête, de la déshydratation, de l’anxiété, de l’arythmie et de l’agitation.

Il convient de noter que la caféine ne se trouve pas uniquement dans le café. En effet, elle est également présente dans le thé, les boissons énergisantes et les boissons gazeuses. La consommation de café suggérée ne doit pas dépasser 5 tasses de café, une consommation excessive peut avoir des effets secondaires. Nous vous en dirons un peu plus sur le sujet. À lire Les 5 aliments à intégrer à vos repas pour éliminer le tartre dentaire

Quels effets le café a-t-il sur les reins ?

Le café est riche en composés bioactifs aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui ont des effets positifs sur l’organisme. Les avis des experts suggèrent qu’une consommation modérée de cette boisson peut être positive. Dans certains cas, une consommation excessive peut causer des dommages importants aux reins.

Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Unité de Nutrition Humaine de l’URV-IISPV, ils soulignent que la consommation de boissons contenant de la caféine comme le thé ou le café peut avoir une plus grande relation avec la détérioration de la fonction rénale chez les personnes âgées. avec des problèmes d’obésité ou de maladies cardiovasculaires.

Cependant, les études se poursuivent sur le sujet. Mais à titre de recommandation générale, les expert suggèrent de consommer cette boisson avec modération. La National Kidney Foundation mentionne que le café est une boisson acceptable, même pour les patients atteints de maladies rénales. Toutefois, il faut toujours en consommer avec modération.