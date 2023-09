© Les 5 aliments à intégrer à vos repas pour éliminer le tartre dentaire

Le tartre dentaire est une accumulation de plaque venant de certains aliments et des bactéries. Cela peut avoir plusieurs conséquences si on ne l’élimine pas correctement à travers des soins d’hygiène bucco-dentaire de base. Ils comprennent notamment le brossage, l’utilisation de la soie dentaire et le rinçage.

Les dommages que le tartre peut causer dans la bouche vont des problèmes esthétiques à la perte de dents. Ces derniers jaunissent, donnant un aspect désagréable. De même, ce tartre peut provoquer d’autres problèmes comme des caries ou des gingivites.

La meilleure façon d’éviter le tartre est d’avoir une hygiène bucco-dentaire optimale. Voilà pourquoi il est essentiel de se brosser les dents après chaque repas. En effet, si on ne suit pas le processus, des bactéries vont adhérer à la surface des dents. Ce qui provoque la plaque dentaire, qui après la minéralisation, génère du tartre. Mais on peut également modérer la consommation de certains aliments.

Pour cette raison, il est également important d’aller chez le dentiste régulièrement, au moins une fois par an. Ce professionnel dispose des outils appropriés pour éliminer la plaque cachée sous les gencives. De plus, cela a un impact très défavorable. À lire Comment le café affecte-t-il les reins ? C’est ce que disent les experts de la santé

Ce sont 5 aliments qui aident à éliminer le tartre

La gomme

Il y a ceux qui mâchent habituellement de la gomme après avoir mangé en raison de l’impossibilité de se brosser les dents. S’ils le font, l’idéal est d’ingérer une gomme sans sucre. Cet aliment stimule la production de salive et aide à éradiquer les restes alimentaires.

Les produits laitiers riches en calcium et en acide lactique

On recommande ces aliments pour éliminer le tartre. En effet, ils attaquent la plaque bactérienne et ont même le potentiel de blanchir les dents et de combattre la mauvaise haleine. Cela, à condition qu’ils n’incorporent pas d’autres substances dans l’alimentation.

Les fruits et légumes croquants

Comme les pommes, les concombres ou les carottes, ces aliments stimulent la production de salive et peuvent aider à éliminer les débris alimentaires. Ce qui signifie alors une bouche plus propre. Ce même cas s’applique aux fruits secs comme les noix ou les graines.

Dans le cas des boissons

La consommation d’eau est indispensable, car en plus du fait évident qu’elle maintient la bouche hydratée, elle nettoie la bouche. Cependant, la consommation d’eau en bouteille n’est pas recommandée, car ces produits n’ont pas en leur composition fluorée, qui renforce les dents contre les caries.

Enfin, il y a le thé vert.

Qui contient des catéchines dans sa composition, un composé qui inhibe la croissance des bactéries, même s’il faut considérer que cette boisson doit être consommée sans sucre et qu’elle peut tacher les dents. À lire Un expert révèle à quelle fréquence il est conseillé de se faire les ongles