© Cette enquête révèle ce que contient vraiment le thon en boîte et c’est hallucinant

Si vous aimez le thon en boîte, cet article vous concerne. En effet, ce dernier rencontre un grand succès. Et on le comprend tout à fait. Il faut dire qu’il est pratique à préparer et qu’on peut aussi bien le retrouver dans des pâtes ou de la salade.

En outre, on pense que le thon en boîte est très bon pour notre santé. Mais est-ce réellement le cas ? Sa composition est-elle aussi bonne que ce que l’on pense ?

Manger du poisson pour son bien-être

Quand on achète du thon en boîte, on se dit qu’on va manger du poisson. Et donc, que c’est bon pour notre santé. Et il est vrai que le poisson possède de nombreux effets bénéfiques. On pense notamment aux poissons gras, comme le thon et le saumon, qui sont riches en acides gras oméga-3. Or, ces graisses sont saines et bénéfiques pour le cœur.

De plus, on trouve dans le poisson beaucoup de protéines de haute qualité. Ces dernières sont essentielles pour la croissance. Mais également pour la réparation des tissus et le maintien de la masse musculaire. Les amateurs de musculation savent de quoi nous parlons.

Et si vous voulez avoir une belle peau, alors achetez du poisson. En effet, les acides oméga-3 et les protéines vous permettent d’avoir une peau plus saine. Ils participent à son hydratation et réduisent l’inflammation cutanée.

Cela nous donne envie d’acheter du thon en boîte. C’est facile à préparer, rapide, et on peut profiter des bienfaits du poisson. Mais tous ces bienfaits se retrouvent-ils dans ces boîtes ?

Thon en boîte : une composition inquiétante ?

Quand on achète du thon en boîte, on se dit qu’on trouve logiquement dans la boîte du thon. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Et ce sont les experts de 60 millions de consommateurs qui nous l’apprennent.

Pour rappel, le magazine propose différentes études et analyses pour aider les Français à acheter les meilleurs produits pour leur santé. Les journalistes se tournent souvent vers les aliments qui rencontrent un grand succès.

Or, c'est évidemment le cas du thon en boîte. Parfois, certains faits nous surprennent. Et c'est le cas aujourd'hui. Car il n'y a pas que du thon dans les boîtes que vous achetez. Non, on trouve également des substances d'arsenic, de mercure, ainsi que des fragments d'organes et des arêtes.

De l’arsenic et du mercure dans le thon en boîte

Cela paraît irréel, mais c’est pourtant la réalité. Oui, on trouve bien de l’arsenic dans le thon en boîte. Et c’est dans une marque bien précise que les experts en trouvent le plus. Alors si vous achetez la marque Capitaine Nat’, on vous conseille de changer vos habitudes.

En effet, les experts ont trouvé dans cette dernière 1,7 mg/kg d’arsenic. C’est six fois plus que dans la boîte de thon de Carrefour.

Les faits ne sont pas plus réjouissants du côté du mercure. On en trouve notamment dans plusieurs marques comme Petit Navire et Odyssée (Intermarché). Sa présence dépasse la moitié de la valeur réglementaire qui est autorisée, qui est de 1 mg/kg.

Heureusement, les amateurs de thon en boîte savent grâce aux experts quelle boîte acheter. Celle de Leader Price, qui apparaît comme la plus saine de toutes.