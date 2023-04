© Amel Bent (The Voice) stoppe sa carrière ? Ce n’est pas un simple coup de tête

La carrière d’Amel Bent bat actuellement son plein, si bien qu’elle est une des artistes les plus réputées du moment. Alors pourquoi veut-elle soudainement se dédier à autre chose ? Ne cerait-ce pas une bien mauvaise nouvelle pour la culture française ? La chanteuse nous explique ce qu’elle ressent !

Amel Bent est très épanouie en tant que mère de famille !

Le dernier album d’Amel Bent a eu un succès retentissant ! Dès sa sortie, il bénéficie déjà du statut de disque d’or. Sa carrière n’est pas en lest non plus ! En effet, l’artiste est actuellement une des plus prestigieuses jurys au sein de l’émission The Voice. Les talents se ruent vers son équipe !

Et ce n’est pas tout ! Amel Bent s’affiche constamment en compagnie de ses enfants. D’ailleurs, elle vient de donner naissance à son petit dernier en avril 2022. Sur tous les fronts, l’interprète de Ma philosophie est très épanouie. Et ce, même si elle doit faire face à de nombreuses difficultés.

En tant que mère de famille, Amel Bent essaie de dépenser un maximum de son temps auprès de ses enfants. Sur un de ses clichés Instagram, on a pu apercevoir Sofia et de Hana. Le petit dernier, quant à lui, n'apparaît pas sur la photo, car il était dans la poussette.

En guise de légende, la chanteuse écrit simplement : « Le plus beau cadeau ». Bien évidemment, ses 890 000 fans se sont empressés de lui souhaiter toujours plus de bonheur. L’artiste leur a répondu : « Vous m’inondez d’amour et ça me touche énormément. Je vous aime fort ».

« Cette vie-là, moi je ne la connais pas »

En 2022, Amel Bent a eu quelques difficultés à concilier sa vie de famille et sa carrière professionnelle. Elle a même dû demander de l’aide à sa mère, puisque son mari n’était pas encore là. Voilà pourquoi l’artiste s’est demandé si elle joue bien son rôle de maman.

Selon ses dires : « Ce que je vivais avec mes enfants était tellement bon, cool, serein, génial… Je sais que je vis un métier merveilleux et que c’est un luxe de vivre de sa passion mais c’est un métier violent à beaucoup d’égards ».

Tout le monde sait à quel point c’est éprouvant de s’occuper des enfants et de travailler en même temps. Aucun des deux ne doit être laissé de côté, au risque de subir de lourdes conséquences ! Dans le cas d’Amel Bent, elle n’arrive pas à se défaire de cette atmosphère excitante dans le showbiz.

Amel Bent a ensuite ajouté : « La vie qui pourrait ennuyer des gens, les décevoir, cette vie-là, moi je ne la connais pas. Vivre une vie simple, c'est un truc que je ne connaissais pas et cette routine me plaisait. Je me suis posé des questions ».

Amel Bent arrive à trouver un terrain d’entente !

Navrée de ne pas être aussi présente qu’elle le voudrait pour ses enfants, Amel Bent envisage sérieusement de se retirer. Mais avant de prendre une décision, elle s’est lancée dans une réflexion interne des plus intenses. Et là, elle arrive à comprendre que la musique fait partie intégrante de sa vie !

Bien évidemment, la mère de famille a alors abandonné l’idée de stopper sa carrière. D’après ses dires : « Je ne veux pas être une mauvaise maman et pas non plus être une chanteuse à mi-temps. Je veux être une maman sereine et présente et une chanteuse accomplie. C’est mon but ».