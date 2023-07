© Un Tiktoker explique pourquoi le café expire et s'il est mauvais de le consommer comme ça

Combien de fois vous est-il arrivé d'acheter du café partout et d'en ouvrir un un an plus tard : est-il toujours bon ou non ?

Boire du café est l’une des habitudes les plus ancrées qui existent. Et la vérité est que beaucoup de gens, quand ils l’aiment, ont tendance à l’acheter dans tous les types, états et même pays qui sont célèbres pour produire la matière première de cette boisson de manière naturelle. De sorte que le résultat est extrêmement délicieux.

Mais combien de fois est-il arrivé que l’on achète du café dans le monde entier et que l’on en ouvre un un an plus tard. Est-il encore bon ou non ? Lorsque l’on s’en rend compte, deux options s’offrent à nous : Soit on le boit tel quel, soit on ne le boit pas du tout et on le jette. Mais il arrive d’ailleurs qu’on lui donne un autre usage pour qu’il ne nous fasse pas de mal. Récemment, le tiktoker Rafael Carbajal a publié une vidéo expliquant si le café se périme ou non.

Rafael Carbajal est un ingénieur en alimentation et biotechnologie. Il consacre son compte Tiktok au partage de vidéos nous informant sur la salubrité et l’hygiène de nombreux aliments. Mais aussi sur des curiosités et des faits qui, selon la science, peuvent nous aider à mieux prendre soin de ce que nous mangeons et des aliments eux-mêmes. Il analyse également les surfaces sur lesquelles nous cuisinons. Et, sur la base d’informations certifiées, il explique la vérité.

Le café peut-il être consommé après sa date de péremption ?

La vidéo partagée par le tiktoker Rafa Carbajal répond à l'un de ses followers. Il affirme alors avoir fait des recherches et que le café ne se périmait pas. L'expert affirme qu'il se périme. Mais contrairement à d'autres aliments, il se consomme toujours bien. Il perd seulement ses propriétés antioxydantes et d'autres caractéristiques telles que son arôme et même sa saveur.

Comment conserver le café ?

M. Carbajal explique que le grain de café entier met environ 7 semaines à libérer du dioxyde de carbone. Lorsqu’il est acheté moulu, il peut donc conserver ses propriétés jusqu’à une ou deux semaines plus tard. Il recommande toutefois de le conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur, de l’humidité et de l’air. Cest-à-dire dans un endroit sec et sombre.

« Le café est un produit organique, c’est-à-dire qu’il s’agit de graines qui dégagent constamment du dioxyde de carbone et qui, lorsqu’elles cessent d’en dégager, commencent à absorber de l’oxygène. C’est la méthode utilisée par les scientifiques pour savoir quand le café commence à perdre sa fraîcheur », explique le tiktoker.